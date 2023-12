Nowa rosyjska broń w pobliżu granicy z Finlandią. "Ponad 10 pocisków na minutę"

W rozmowie z agencją RIA Novosti szef koncernu zbrojeniowego Rostec Sergiej Czemezow poinformował, że do jednostek Północnego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej, z którym graniczy Finlandia, trafią nowe haubice samobieżne 2S35 (docelowo zastąpią haubice 2S19).

Głównym uzbrojeniem nowej haubicy samobieżnej jest armata 2A88 kalibru 152,4 mm. Zasięg wystrzeliwanych przez nią pocisków wynosi do 70 km. Armatohaubica może przewozić od 60 do 70 pocisków i wystrzeliwać ponad 10 pocisków na minutę – przekazała agencja TASS.

Pierwsza partia nowych haubic trafi do rosyjskich jednostek wojskowych jeszcze przed końcem 2023 r. – Sądzę, że pojawią się w Północnym Okręgu Wojskowym wkrótce, ponieważ haubice tej klasy są tam potrzebne, aby zapewnić przewagę nad zachodnimi zestawami artyleryjskimi, jeśli chodzi o zasięg ognia – powiedział Sergiej Czemezow.

Rosja ostrzegała, że będzie rozbudowywać swoje siły zbrojne na zachodniej granicy, po tym, jak Finlandia 4 marca 2023 r. dołączyła do NATO.

Finlandia w NATO

W maju 2022 r., w trybie przyspieszonym, bez realizacji planu działań na rzecz członkostwa, Finlandia i Szwecja wystąpiły o możliwość dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pod koniec czerwca przywódcy krajów NATO oficjalnie zaprosili oba państwa do przystąpienia do Paktu. Następnie rozpoczął się proces ratyfikacji odpowiedniego protokołu przez parlamenty krajów członkowskich NATO. Wszystkie 30 państw ratyfikowało protokół o przystąpieniu Finlandii do NATO. Jako ostatnie zrobiły to Węgry oraz Turcja. Szwecja wciąż czeka na zgodę Turcji.

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin przekonywał, że Rosja "nie ma problemów" z Finlandią i Szwecją, a przystąpienie obu krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie stanowi dla Kremla bezpośredniego zagrożenia. Jednocześnie rosyjski resort spraw zagranicznych poinformował, że Rosja wzmocni swoje zdolności wojskowe w regionach zachodnich i północno-zachodnich w odpowiedzi na przystąpienie Finlandii do NATO.

