Trump wykluczony z udziału w prawyborach w kolejnym stanie

Sekretarz stanu Maine Shenna Bellows z Partii Demokratycznej uznała, że Trump, faworyt prawyborów organizowanych przez Partię Republikańską, doprowadził do buntu, rozpowszechniając fałszywe oskarżenia o oszustwach wyborczych w wyborach prezydenckich w 2020 r., a następnie wezwał swoich zwolenników do marszu na Kapitol, by powstrzymać Kongres przed zatwierdzeniem wyniku wyborów.

Stan Maine idzie w ślady Kolorado. Trump wykluczony z prawyborów prezydenckich

Bellows podjęła decyzję powołując się na fragment 14. poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych, który mówi, że urzędu z wyborów nie może obejmować osoba biorąca udział w "powstaniu lub buncie". Poprawka została przyjęta po wojnie secesyjnej, toczącej się w latach 1861-1865.

Sztab wyborczy Trumpa zapowiedział, że złoży zażalenie na decyzję sekretarz stanu Maine do stanowego Sądu Najwyższego. Bellows zawiesiła realizację swojej decyzji do czasu, aż sąd rozstrzygnie o tej sprawie.

Przed świętami Bożego Narodzenia Trump został wykluczony również z prawyborów w Kolorado.

W przyszłym roku Amerykanie wybiorą prezydenta

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się w listopadzie 2024 r. Pod koniec kwietnia urzędujący prezydent USA Joe Biden oficjalnie ogłosił, że będzie ubiegał się o drugą kadencję w Białym Domu.

Były prezydent Ameryki Donald Trump już w listopadzie 2022 r. poinformował, że znów planuje wystartować w wyborach. W wyścigu o nominację Republikanów Trump prowadzi w sondażach ze znaczną przewagą.

Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 2017-2021. Uważa, że przegrał z Bidenem walkę o reelekcję, ponieważ wybory zostały sfałszowane, ale dowodów nigdy nie przedstawił.

Za rolę w próbie unieważnienia wyborów w 2020 r. Trump został oskarżony zarówno w sprawie federalnej, jak i w stanie Georgia. Nie postawiono mu jednak zarzutów związanych z atakiem na Kapitol.



