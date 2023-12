Jak zmieniła się światowa demografia w 2023 roku?

W listopadzie 2022 r. liczba ludności na świecie przekroczy osiem miliardów. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że w 2050 roku na Ziemi będzie żyło około 9,7 miliarda ludzi, a w latach 2080-tych – 10,4 miliarda. Następnie liczba ludności na świecie pozostanie mniej więcej taka sama do 2100 roku. Istnieją jednak również opracowania naukowe, które przewidują znacznie niższy wzrost. Zgodnie z nimi w 2064 r. osiągnięty zostanie poziom zaledwie 8,8 mld ludzi.

W 2020 r. globalna stopa wzrostu populacji spadła poniżej jednego procenta rocznie po raz pierwszy od 1950 roku. Obecnie wynosi on zaledwie 0,8 procent. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 50 lat wzrost zmniejszył się o ponad połowę. Gwałtowny wzrost liczby ludności na świecie jest zjawiskiem niedawnym. Szacuje się, że 2000 lat temu na Ziemi żyło 300 milionów ludzi, a pierwszy miliard został osiągnięty około 1800 roku. W 1927 roku były dwa miliardy ludzi, trzy miliardy 33 lata później w 1960 roku, a osiągnięcie czwartego miliarda zajęło zaledwie 14 lat (1974). W 1987 roku, zaledwie 13 lat później, przekroczono granicę piątego miliarda, a następnie szóstego w 1999 roku. W dniu 31 października 2011 r. urodziła się siódma miliardowa osoba.

Azja liderem

Azja jest domem dla największej części światowej populacji (59,4 proc.). Same Chiny i Indie stanowią ponad jedną trzecią światowej populacji. Pozostała część światowej populacji jest podzielona między Afrykę (17,8 proc.), Europę (9,3 proc.), Amerykę Łacińską (8,2 proc.), Amerykę Północną (4,7 proc.) i Australię/Oceanię (0,6 proc.) (stan na 2022 r.). Wiosną 2023 r. Indie wyprzedziły Chiny jako najbardziej zaludniony kraj na świecie.

Ważnym czynnikiem rozwoju światowej populacji jest wskaźnik urodzeń. Ostatnio spadł on w wielu regionach świata. Według Niemieckiej Fundacji na rzecz Ludności Świata (DSW), globalna średnia wynosi 2,3 dziecka na kobietę. Oznacza to, że średnia liczba dzieci na kobietę spadła o ponad połowę od lat 60-tych XX wieku.

Istnieją jednak znaczne różnice regionalne: najniższe poziomy dzietności występują w Europie (1,5 dziecka na kobietę) i Ameryce Północnej (1,6 dziecka na kobietę). W Afryce średnia liczba dzieci na kobietę jest najwyższa i wynosi 4,3, ale nawet tutaj wynosiła ona 6,7 w połowie lat 60. Poziom dzietności jest szczególnie wysoki w tak zwanych krajach subsaharyjskich w Afryce: Niger (6,7 dziecka na kobietę), Somalia (6,3) i Demokratyczna Republika Konga (6,2) są liderami.

Jednak rosnąca średnia długość życia jest również częściowo odpowiedzialna za wzrost liczby ludności na całym świecie. W 2019 r. średnia długość życia na świecie osiągnęła 72,8 lat – wzrost o prawie dziewięć lat od 1990 r. Oczekuje się, że do 2050 r. wzrośnie ona do 77,2 lat. Coraz więcej ludzi mieszka w miastach. Szacuje się, że w połowie 2023 r. w miastach mieszkało i pracowało 4,6 całkowitej populacji świata, wynoszącej nieco ponad 8 miliardów ludzi. Odpowiadało to 57 procentom światowej populacji. Do 2030 r. liczba ta wzrośnie o około 600 milionów do 5,2 miliarda ludzi, co stanowiłoby około 60 procent światowej populacji.

