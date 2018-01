Austria idzie w ślady Polski. Chce wprowadzić własną wersję 500 plus

Pomysł przewiduje ulgę podatkową w wysokości maksymalnie 1500 euro na jedno dziecko do 18. roku życia. Taką kwotę będzie mógł odliczyć sobie rodzic zarabiający 1700 euro miesięcznie.

Ci, którzy zarabiają więcej, skorzystają z ulgi w proporcjonalnie mniejszej części. W przypadku osób niepłacących podatków wprowadzane będą dodatkowe zasiłki.

Program pod nazwą "Rodzinny bonus plus" (niem. "Familienbonus Plus") ma wejść w życie w styczniu 2019 roku. Będzie austriacką wersją 500 plus – flagowego programu rządu PiS.

Uformowany w grudniu 2017 roku rząd Sebastiana Kurza przekonuje, że nowy projekt będzie największą reformą podatkową w historii kraju, która realnie obniży podatki. Z nowych rozwiązań może skorzystać 700 tys. austriackich rodzin, a wartość ulg ma wynieść 1,5 mld euro rocznie.

