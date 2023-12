Królowa Danii Małgorzata II ogłosiła abdykację

Małgorzata II wygłosiła w niedzielę noworoczne orędzie, w którym podzieliła się zaskakującą decyzją. 14 stycznia będzie miała miejsce abdykacja królowej Danii. Następcą zostanie książę Fryderyk, który jest najstarszym synem obecnej królowej.

– Opuszczam tron dla mojego syna, księcia Fryderyka – powiedziała Małgorzata II, cytowana przez agencję prasową Reutera. – Nadszedł czas, aby przekazać władzę następnemu pokoleniu. Czas ucieka, a choroby nasilają się. Człowiek nie radzi sobie tak samo, jak wcześniej. Operacja naturalnie dała początek myśleniu o przyszłości, czy nadszedł czas, aby pozostawić odpowiedzialność następnemu pokoleniu – oznajmiła.

Do abdykacji ma dojść po 52 latach panowania królowej. Po śmierci brytyjskiej królowej Elżbiety II to właśnie Małgorzata II stała się najdłużej urzędującym monarchą w Europie. Będzie to pierwszy w historii Danii przypadek, kiedy następca tronu obejmie władzę po abdykacji.

W Danii monarcha pełni głównie funkcję reprezentacyjną i dyplomatyczną.

Małgorzata II najdłużej urzędującą głową państwa w Europie

Małgorzata II urodziła się 16 kwietnia 1940 r. w Kopenhadze jako najstarsza córka króla Danii, Fryderyka IX, oraz jego żony, Ingrydy Bernadotte. Następczynią do duńskiego tronu została w wieku 13 lat, gdy w 1953 r. duński parlament zaakceptował zmiany w prawie sukcesyjnym, które wprowadziły równość płci w dziedziczeniu tronu.

W 1967 r. Małgorzata poślubiła francuskiego dyplomatę Henryka de Laborde de Monpezata (zmarł w 2018 r.). Ma dwóch synów – Fryderyka i Joachima.

14 stycznia 1972 r., po śmierci swojego ojca, Fryderyka IX, Małgorzata wstąpiła na tron Danii. Za swoją dewizę przyjęła słowa: "Wsparcie Boga, miłość ludu i potęga Danii".

Małgorzata II z wizytą w Polsce przebywała w lipcu 1993 r.