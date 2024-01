"Jedna z największych zagadek". Kto nowym szefem NATO?

W październiku Jens Stoltenberg rozpocznie pracę na stanowisku szefa norweskiego banku centralnego.

"W 2024 r. rozwiąże się jedna z największych zagadek w Brukseli: kto zastąpi Jensa Stoltenberga na stanowisku szefa NATO" – wskazało "Deutsche Welle".

Kto nowym szefem NATO? "Giełda nazwisk"

Od dłuższego czasu na "giełdzie nazwisk" pojawia się wiele potencjalnych kandydatur na stanowisko sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wśród nich m.in.: była premier Danii Mette Frederiksen, były sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace, premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz premier Estonii Kaja Kallas.

Według medialnych doniesień, ustępujący premier Holandii Mark Rutte ma największe szanse na objęcie stanowiska sekretarza generalnego NATO. Może on liczyć na wsparcie Berlina, Paryża i Londynu. Holenderski polityk cieszy się także poparciem zarówno obecnego prezydenta USA Joe Bidena, jak i byłego amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. "Mark Rutte jest głównym faworytem do objęcia stanowiska szefa NATO. Jak dotąd rządy oficjalnie milczą w sprawie kandydatury Holendra, ale trzech wyższych rangą urzędników europejskich, którym zapewniono anonimowość, powiedziało, że oczekuje się, że zyska on szerokie poparcie" – podał serwis Politico.

"Pomimo ewidentnego budowania konsensusu wokół Marka Rutte, Holender może doznać porażki w Europie za sprawą węgierskiego premiera Viktora Orbana, z którym w przeszłości ścierał się w sprawach unijnych i który podobno już ogłosił swój sprzeciw wobec jego nominacji" – pisze "Deutsche Welle".

Przed Jensem Stoltenbergiem funkcję sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego pełnili politycy, którzy wcześniej piastowali stanowiska w rządach państw członkowskich Paktu. Ostatnim z nich był były premier Danii Anders Fogh Rasmussen (lata 2009 – 2014). Mark Rutte byłby czwartym Holendrem na stanowisku sekretarza generalnego NATO.

Czytaj też:

Rosyjska rakieta nad Polską. "Dlaczego NATO pozostaje tak spokojne?"