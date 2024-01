Rosja objęła przewodnictwo w BRICS. Putin wskazuje cele Moskwy

Grupa BRICS, zrzeszająca Rosję, Brazylię, Chiny, Indie i RPA, od 1 stycznia 2024 roku powiększyła się o nowe państwa. To Egipt, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i Etiopia, które dołączyły do organizacji na zasadach pełnoprawnego członkostwa. W przyszłości możliwe jest rozszerzenie grupy o kolejne państwa.

Putin: Wielobiegunowy porządek świata

W związku z rozpoczęciem rosyjskiego przewodnictwa w BRICS Władimir Putin oznajmił, że państwa współtworzące organizację kierują się takimi zasadami jak: suwerenna równość, poszanowanie wyboru własnej drogi rozwoju, wzajemne uwzględnianie interesów, otwartość, konsensus, chęć kształtowania wielobiegunowego porządku świata i sprawiedliwego modelu globalnego systemu finansowego i handlowego, a także poszukiwanie kolektywnych rozwiązań na najpilniejsze problemy naszych czasów.

Rosyjskie przewodnictwo BRICS będzie działać w 2024 roku pod hasłem "Wzmocnienie multilateralizmu na rzecz sprawiedliwego globalnego rozwoju i bezpieczeństwa".

"Podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby zachowując tradycje i kierując się doświadczeniem zgromadzonym przez stowarzyszenie na przestrzeni poprzednich lat, ułatwiliśmy harmonijną integrację nowych uczestników we wszystkich formatach jego działalności" – zapowiedział Putin, cytowany przez rosyjskie ośrodki medialne.

Rosja przewodniczy BRICS

Prezydent Federacji Rosyjskiej odniósł się do kwestii potencjalnego rozszerzenia grupy. "Oczywiście weźmiemy pod uwagę gotowość wielu innych krajów, a jest ich około trzydziestu, do przyłączenia się w takiej czy innej formie do BRICS, do jego wieloaspektowego programu. W tym celu będziemy aktywnie pracować nad opracowaniem zasad nowej kategorii państw partnerskich BRICS".

"Ogólnie rzecz biorąc, Rosja będzie kontynuować wysiłki na rzecz promowania pełnego zakresu współpracy partnerskiej w ramach BRICS w trzech kluczowych obszarach: polityka i bezpieczeństwo, ekonomia i finanse, kontakty kulturalne i humanitarne" – zaznaczył.

Putin oznajmił, że Moskwa będzie dążyć m.in. do zwiększenia koordynacji polityki zagranicznej uczestniczących krajów i wspólnego, a także współpracy w zakresie gospodarki i innowacji. Mówił też o chęci "zwiększenia roli BRICS w międzynarodowym systemie walutowo-finansowym, rozwoju współpracy międzybankowej oraz rozszerzenia wykorzystania walut narodowych we wzajemnym handlu".

Czytaj też:

Zmasowany atak na Ukrainę. Wiele rakiet leci w stronę KijowaCzytaj też:

Ekspert przypomina: Rosja nie jest izolowana. Musimy zdawać sobie z tego sprawę