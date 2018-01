Papież w Chile: Proszę o wybaczenie za skandal pedofilii w Kościele

– Czuję się zobowiązany do wyrażenia mojego bólu i wstydu za nieodwracalne szkody wyrządzone dzieciom przez niektórych przedstawicieli Kościoła – mówił papież Franciszek.

Franciszek przed przedstawicielami władz kraju powiedział, że "chce dołączyć do swoich braci w biskupstwie, gdyż słusznie jest prosić o wybaczenie i wspierać ze wszystkich sił ofiary". – Musimy jednocześnie zobowiązać się do tego, aby to się nigdy nie powtórzyło – powiedział.

Kościół w Chile i Peru stanął w obliczu skandali związanych z wykorzystywaniem seksualnym, które zaszkodziły wizerunkowi Kościoła i stworzyły silną nieufność wobec hierarchów.

Papież w Chile będzie do 18 stycznia. Później wyruszy do Peru odwiedzając Limę, Puerto Maldonado i Trujillo. Ojciec Święty wróci do Rzymu 22 stycznia.