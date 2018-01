Oświadczenie policji ws. śmierci Dolores O'Riordan

– Nie ma podstaw, by uznać, że nagła śmierć wokalistki The Cranberries była wynikiem przestępstwa – poinformowały brytyjskie służby. Przyczyny zgonu nie zostały ujawnione, ale policja zapewnia, ze nie doszło do przestępstwa.

Iformację o śmierci O’Riordan podała jej agentka. W oświadczeniu podała, że artystka zmarła nagle. Wokalistka zmarła w Londynie, gdzie O'Riordan przebywała wraz z zespołem w związku z sesją nagraniową nowego albumu.

Artystka miała 46 lat. Osierociła troje dzieci.