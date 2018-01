Sprawa dziennikarki Kim Wall. Prokuratura oskarża wynalazcę o zabójstwo z premedytacją, rozczłonkowanie ciała i stosunek seksualny

Szwedzka dziennikarka Kim Wall 10 sierpnia ubiegłego roku wypłynęła z wynalazcą Peterem Madsenem, żeby zrobić reportaż o jego wynalazku – prywatnej łodzi podwodnej. To wtedy widziano ją po raz ostatni. Dzień później ekscentryczny wynalazca zgłosił awarię łodzi, która miała zatonąć – Madsen miał być jedyną osobą, która znajdowała się na łodzi. W tym samym czasie, partner znanej dziennikarki, zgłosił jej zaginięcie.

Straż przybrzeżna wydobyła łódź Madsena z dna morza 12 sierpnia. Wynalazca twierdził, że był na pokładzie sam, a dziennikarkę wysadził wcześniej w porcie kopenhaskim. Później zmienił zeznania, mówiąc policji, że na pokładzie łodzi doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym Wall zginęła, a on wrzucił jej ciało do wody.

Jakiś czas później, przypadkowy rowerzysta odnalazł zmasakrowane kobiece ciało bez głowy, rąk i nóg, na brzegu na północ od Kopenhagi. Policja ujawniła, że poćwiartowania ciała dokonano celowo. Tożsamość ofiary – dziennikarki Kim Wall, potwierdzono dzięki badaniom DNA.

Pierwotnie Madsen miał odpowiadać za zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, ale w obliczu nowych faktów, prokuratura oskarżyła go o zabójstwo.

W październiku nurkowie odnaleźli w wodzie dwie torby. W jednej z nich były części ciała szwedzkiej dziennikarki, a w drugiej jej rzeczy. Torby były z kolei obciążone kawałkami metalu, aby szybciej zatonęły.

Czytaj także:

Duński wynalazca przyznał się do poćwiartowania zwłok szwedzkiej dziennikarki