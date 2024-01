Sprawa Jeffreya Epsteina. Ujawniono listę znanych nazwisk

W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna oskarżyła Jeffreya Epsteina o handel nieletnimi dziewczynami i molestowanie seksualne. Proces w tej sprawie miał się rozpocząć w czerwcu 2020 roku, jednak do niego nie doszło. Biznesmen w sierpniu 2019 zmarł w tajemniczych okolicznościach, rzekomo wieszając się w celi. Mężczyzna miał oferować młode dziewczyny swoim wpływowym przyjaciołom.

Ujawniono listę znanych osób powiązanych ze sprawą Jeffreya Epsteina

Jednym z jego dobrych znajomych był książę Andrzej, syn królowej Elżbiety II i brak króla Wielkiej Brytanii. Arystokrata konsekwentnie zaprzeczał wcześniej, że korzystał z wyżej wymienionych "ofert".

3 stycznia sąd federalny opublikował setki stron dokumentów w sprawie Jeffreya Epsteina i jego partnerki Ghislaine Maxwell. Na liście wymieniono osoby, które były powiązane z posiadłością miliardera, książę Andrzej jest wśród nich. Z zeznań Johanny Sjoberg wynika, że miał położyć rękę na jej piersi, kiedy pozowali do grupowego zdjęcia z Virginią Giuffre, Jaffreyem Epsteinem i Ghislaine Maxwell. Inna kobieta kobieta oskarża go o zmuszanie do kontaktów seksualnych w czasie, kiedy była nieletnia. O podobne czyny oskarżany jest profesor Harvardu Alan Dershowitz.

Na liście figurują też amerykańscy politycy m.in. Bill Richardson i Donald Trump.

Pojawia się na niej także francuski właściciel agencji modelek Jean-Luca Brunel, który według zeznań werbował dziewczyny do posiadłości Epsteina.

Co ciekawe, w domu miliardera w Palm Beach był widziany również Michael Jackson, jednak nie ma tam żadnych oskarżeń pod jego adresem. Podobnie jak w przypadku Billa Clintona, który również gościł i Epsteina.

Jak czytamy, na liście znaleźli się również Naomi Campbell, iluzjonista David Copperfield oraz słynny fizyk Stephen Hawking. Ten ostatni miał brać udział w nielegalnych procederach związanych z grupowym wykorzystywaniem nieletnich.

Wkrótce mają wyjść na jaw kolejne szczegóły związane z tym śledztwem.

Sprawa Epsteina. Co zrobił miliarder?

Miliarder, przez którego obecnie kłopoty ma wiele znanych osób, powiesił się w swojej celi w więzieniu Metropolitan Correctional Center w Nowym Jorku w sierpniu 2019 roku. Pierwszą próbę samobójczą podjął już pod koniec lipca. Wtedy został znaleziony niemal nieprzytomny, na szyi miał ślady. Został potem przeniesiony do celi pod specjalnym nadzorem.

Sprawa Epsteina jest bardzo głośna w Stanach Zjednoczonych. Wiele kobiet twierdzi, że były jego "seksualnymi niewolnicami". Partnerka miliardera Ghislaine Maxwell miała z kolei je "wynajmować" licznym członkom najbliższego kręgu Epsteina. Do bliskich znajomych finansisty byli m. in. Bill Gates, Bill Clinton oraz książę Andrzej – brat obecnego króla Wielkiej Brytanii.

Wśród kontaktów Epsteina był także Kevin Spacey i Chris Tucker. Również reżyser filmowy Woody Allen miał być przynajmniej raz gościem w kamienicy miliardera w Nowym Jorku. Według dziennikarki śledczej Vicky Ward, która walnie przyczyniła się do ujawnienia przestępczej działalności multimilionera ta lista jest znacznie dłuższa. Na razie nikomu – oprócz Ghislaine Maxwell, której proces się zakończył wyrokiem skazującym – jeszcze nie postawiono żadnych zarzutów.

