Podczas przejazdu papa mobile ktoś rzucił w kierunku papieża niezidentyfikowanym przedmiotem, który uderzył Franciszka w twarz. Jak się później okazało, była to beżowa czapka. Do incydentu doszło podczas pielgrzymki Ojca Świętego w Chile. Nagranie trafiło do internetu.

