Przywódca Republiki Czeczenii Ramzan Kadyrow zaproponował uwolnienie 20 ukraińskich jeńców wojennych, jeśli zostaną zniesione zachodnie sankcje nałożone na członków jego rodziny.

– Moja matka, żona, córki i siostrzeńcy nie są winni. Nigdy nie brali udziału w grach politycznych. Nie powiedzieli ani słowa. Walczyłem, będę walczyć – słowa Kadyrowa cytuje rosyjska państwowa agencja TASS.

– Uderzajcie we mnie, czym chcecie, ale zostawcie moją rodzinę, moją matkę. Jeżeli życie tych ludzi jest dla nich ważne, to niech wymienią swoich żołnierzy za zniesienie sankcji – zaapelował.

Według doniesień medialnych wspierający działania wojenne Władimira Putina Ramzan Kadyrow miał przekazać listę imienną jeńców wojennych Scottowi Ritterowi, byłemu funkcjonariuszowi amerykańskiego wywiadu, oskarżanemu o sprzyjanie Rosji. Ritter promował narrację Kremla mówiącą, że "Zachód kontroluje Ukrainę i wykorzystuje ją do własnych celów". Głosił, że "dziennikarstwo w USA jest martwe", a on sam nie wierzy w to, co zachodnie media mówią o inwazji Rosji na Ukrainę. Ponadto były ekspert ds. wojskowości dowodził, że "Rosja nie chce wojny i tylko odpowiada na amerykańskie prowokacje".

Strona czeczeńska pokazała także wideo, na którym mężczyźni ubrani w mundury Sił Zbrojnych Ukrainy – prawdopodobnie ukraińscy jeńcy wojenni – proszeni są o zdjęcie "absurdalnych, które na nic nie wpływają" sankcji nałożonych na młodych krewnych Kadyrowa, jego konie i samoloty, których używa.

Rosja stara się zyskać przychylność wyznawców islamu?

Stanowisko świata islamskiego w sprawie wojny Rosji na Ukrainie jest bardzo niejednoznaczne, a wielu muzułmanów de facto popiera Rosję. W tym celu okupacyjne władze Krymu wyraziły zgodę na budowę nowego dużego meczetu w Symferopolu – donosi agencja AsiaNews.

Władymir Rozanskij zauważa, że Rosja wykorzystuje swój udział w Organizacji Współpracy Islamskiej (OWI), do której dołączyła jako obserwator od 2005 r., co gwarantuje Moskwie przychylne podejście muzułmanów jako jednego z sojuszników w konfrontacji z Zachodem. Przypomina, że Władymir Putin podczas KazanForum 2023 w maju ubiegłego roku zapewnił, że "Rosja jest otwarta na jak najszerszą i najbardziej produktywną współpracę handlową i humanitarną z krajami islamskimi, podkreślając również rolę rosyjskich muzułmanów w rozszerzaniu kontaktów międzynarodowych, aby wspólnie stworzyć wielobiegunowy i bardziej sprawiedliwy porządek świata".

Zdaniem przedstawicielki prezydenta Ukrainy do spraw Krymu, Tamili Taszewej, islamiści nie są zaniepokojeni rosyjską okupacją Krymu, pomimo historycznej obecności rdzennych ludów muzułmańskich, takich jak sunniccy Tatarzy i inne grupy tureckie. Propaganda rosyjska wspierana jest przez wielu muzułmańskich przywódców politycznych i religijnych, zwłaszcza przez przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa, który jest ukazywany podczas modlitwy po arabsku z bronią w ręku.

