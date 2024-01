Były prezydent Niemiec krytykuje Scholza. Chodzi o broń dla Ukrainy

– W obliczu wyniszczającej wojny pozycyjnej i haniebnych ataków z powietrza na ukraińską ludność cywilną, patrzę na nasze działania z niepokojem i zadaję sobie pytanie, czy nasze wsparcie jest wystarczające – powiedział były prezydent Niemiec Joachim Gauck w wywiadzie dla dziennika "Bild am Sonntag".

Były prezydent Niemiec: Nie mogę tego zrozumieć

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wciąż odmawia wysłania na Ukrainę rakiet manewrujących Taurus, niemieckiego odpowiednika brytyjskiego Storm Shadow, obawiając się, że zostaną one użyte do ataku na Most Krymski. Berlin opiera się naciskom Wielkiej Brytanii i Ukrainy na dostawę rakiet, pomimo zapewnień z Londynu, że będą one wystrzeliwane wyłącznie w cele zatwierdzone przez stronę niemiecką.

Taurus to jeden z najnowocześniejszych pocisków, jakimi dysponują siły powietrzne. Broń ta może znaleźć cel z dużej wysokości i odległości oraz niszczyć na przykład systemy bunkrów.

– Nie znam się na sprawach wojskowych, ale rozmawiałem z ludźmi, którzy mają niezbędną wiedzę wojskową. Po tych rozmowach nie mogę już zrozumieć, dlaczego wahamy się, by dostarczyć Ukrainie tę broń i inną amunicję – stwierdził w rozmowie z gazetą "Bild am Sonntag" Joachim Gauck. – Musimy to zrobić, wykorzystując wszystko, co mamy do dyspozycji, bez żadnych "ale". Ponieważ zwycięstwo Rosji zagroziłoby w perspektywie również bezpieczeństwu innych państw europejskich – dodał.

– Kanclerz Scholz musi co jakiś czas zadawać sobie pytanie, czy nie mija się ze swoim deklarowanym celem, jakim jest zrobienie wszystkiego, co w jego mocy, aby uniemożliwić Rosji zwycięstwo i narzucenie "pokojowego" dyktatu. Irytujące jest, gdy poprzez wahania rządu nie tylko zmniejszają się szanse Ukrainy na zwycięstwo, ale też rośnie zagrożenie dla całego wolnego świata – mówił były prezydent Republiki Federalnej Niemiec.

