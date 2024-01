Scholz ponagla kraje UE. Chodzi o pieniądze dla Ukrainy

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał kraje Unii Europejskiej do zapewnienia w tym roku większego wsparcia wojskowego Ukrainie w walce z rosyjską agresją. Pełnoskalowa wojna trwa od 24 lutego 2022 r. Na razie nie widać na horyzoncie militarnego rozwiązania tego konfliktu. Żadna ze stron nie odnosi rozstrzygających zwycięstw, wojna stała się wojną pozycyjną.

Apel Scholza

Swoje oświadczenie Scholz wydał w poniedziałek po spotkaniu z nowym premierem Luksemburga Lucem Friedenem w Berlinie.

Zdaniem kanclerza Niemiec planowane dotychczas przez większość państw członkowskich UE dostawy broni na Ukrainę są "w każdym razie za małe". – Dlatego wzywam naszych sojuszników w Unii Europejskiej, aby również wzmogli wysiłki na rzecz Ukrainy – dodał.

Olaf Scholz uważa, że najpóźniej do następnego szczytu UE, który odbędzie się 1 lutego, Unia musi mieć jak najdokładniejsze pojęcie o tym, co europejscy partnerzy wniosą w tym roku do wsparcia Ukrainy.

– Europa musi pokazać, że jest po stronie Ukrainy, po stronie wolności, prawa międzynarodowego i wartości europejskich – podkreślił niemiecki polityk.

Kanclerz Niemiec zaznaczył, że jego kraj jest największym po Stanach Zjednoczonych dawcą pomocy dla Ukrainy i przeznaczył już 8 miliardów euro na 2024 rok na zaopatrzenie Ukrainy w broń i sprzęt wojskowy, a także pomoc humanitarną i finansową.

W obliczu blokowania dodatkowej pomocy dla Ukrainy w Kongresie USA i opóźnień w zatwierdzeniu czteroletniego planu wsparcia dla Kijowa o wartości 50 miliardów euro, UE coraz częściej wzywa do bardziej aktywnego wsparcia dla Kijowa w tym roku.

W ubiegłym tygodniu minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski szczegółowo wyjaśnił, dlaczego dalsze wsparcie militarne Ukrainy leży w interesie Europy i dlaczego nie należy mówić na Zachodzie o "zmęczeniu Ukrainą" – przypomina portal Ukraińska Prawda.

