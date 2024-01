TSUE orzekł ws. procedury powoływania polskich sędziów. Chodzi o pytania prejudycjalne

Orzeczenie zapadło w sprawie pytań z sądów w Krakowie i Katowicach. Miały one wątpliwości w sprawie statusu dwóch sędziowskich powołań.

Procedura powoływania sędziów w Polsce

Pierwsza to sędzia A.Z. została powołana na sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach, chociaż Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji wstrzymało się od zaopiniowania kandydatury. Jako powód wskazali wątpliwości co do statusu Krajowej Rady Sądownictwa i sposobu jej funkcjonowania.

Z kolei sędzia A.T. została powołana na sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie w momencie, gdy przedstawienie opinii nie było już wymagane. Opinię wydało Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie, którego połowę członków stanowiły osoby powołane przez Ministra Sprawiedliwości.

TSUE: Pytania za niedopuszczalne

W opublikowanym we wtorek orzeczeniu Trybunał uznał oba wnioski o wydanie orzeczenia w ramach trybu pytań prejudycjalnych za niedopuszczalne.

Trybunał wskazał, że "wydanie takiego orzeczenia musi być niezbędne, aby umożliwić sądowi krajowemu rozstrzygnięcie zawisłej przed nim sprawy. Konieczne jest zatem istnienie rzeczywistego sporu, który sąd krajowy rozstrzygnie, uwzględniając orzeczenie prejudycjalne".

