Trump przemówi podczas "Marszu Dla Życia"

Prezydent Stanów Zjednoczonych przemówi do uczestników 45 Marszu Dla Życia. Donald Trump zwróci się do manifestantów w najbliższy piątek za pośrednictwem telewizji. Będzie to pierwszy taki przypadek w historii.

Trump przemówi do uczestników marszu z Ogrodu Różanego. „Prezydent zobowiązał się chronić życie nienarodzonych i jest podekscytowany faktem bycia częścią tego historycznego wydarzenia” – przekazała rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders. "Trump pozostał niezłomny w swoich obietnicach" Organizatorka marszu Jeanne Mancini podkreśliła w swoim oświadczeniu dla mediów, że Trump od początku swojej prezydentury walczy o życie dzieci nienarodzonych. – Od pierwszego dnia urzędowania prezydent Trump pozostał niezłomny w swoich obietnicach dotyczących kampanii na rzecz ochrony życia i aktywnie działał na rzecz ochrony nienarodzonych. W ciągu ostatniego roku administracja Trumpa znacznie rozwinęła politykę na rzecz ochrony życia i z wielkim przekonaniem oczekuje, że pod jego kierownictwem zobaczymy kolejne osiągnięcia w zakresie ochrony życia w nadchodzących latach. Witamy 45. prezydenta, Donalda Trumpa, na 45. corocznym Marszu dla Życia – stwierdziła Mancini. Tradycja podtrzymana Warto przypomnieć, że prezydent wsparł uczestników marszu również rok temu, gdy na swoim profilu na Twitterze nawiązał do manifestacji obrońców życia nienarodzonego pisząc, że inicjatywa Marszu dla Życia jest niezwykle ważna. „Macie moje pełne poparcie” – napisał wtedy kierując swe słowa do wszystkich obrońców życia biorących udział w manifestacji.