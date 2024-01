"Dla niektórych zabrzmi to heretycko". Co zaproponował bliski współpracownik papieża?

Abp Charles Scicluna, który pełni funkcję arcybiskupa Malty i jest zastępcą sekretarza watykańskiej Dykasterii ds. Nauki Wiary, powiedział w wywiadzie opublikowanym 7 stycznia, że Kościół powinien "poważnie pomyśleć” o zmianie zasad dotyczących celibatu.

– Gdyby to ode mnie zależało, zrewidowałbym wymóg zachowania celibatu przez księży. Prawdopodobnie pierwszy raz mówię to publicznie i dla niektórych osób zabrzmi to heretycko – powiedział w wywiadzie dla gazety "Times of Malta".

Szokująca propozycja

64-letni arcybiskup powiedział, że Kościół katolicki powinien uczyć się od Kościoła prawosławnego, który umożliwia żonatym mężczyznom przyjęcie święceń kapłańskich.

– Dlaczego mielibyśmy stracić młodego człowieka, który byłby dobrym księdzem tylko dlatego, że chce się ożenić? Celibat był dobrowolny w pierwszym tysiącleciu istnienia Kościoła i powinien znów stać się dobrowolny – stwierdził bliski współpracownik papieża Franciszka.

Abp Scicluna, która w imieniu watykańskiego biura doktrynalnego osobiście prowadził wiele dochodzeń w sprawie wykorzystywania seksualnego przez duchownych, wyraził swoje zdanie na temat celibatu odpowiadając na pytanie o księży katolickich na Malcie, którzy utrzymują tajne związki i mają nieślubne dzieci.

– To jest rzeczywistość globalna. Nie dzieje się to tylko na Malcie. Wiemy, że na całym świecie są księża, którzy również mają dzieci i myślę, że na Malcie są też księża, którzy mogą je mieć – powiedziała Scicluna.

– Mężczyzna może dojrzeć, nawiązać związek, pokochać kobietę. W tej chwili musi wybierać między nią a kapłaństwem, a niektórzy księża radzą sobie z tym, potajemnie angażując się w sentymentalne relacje – dodał bliski współpracownik papieża Franciszka.

