Jednomyślny sprzeciw afrykańskich biskupów. Chodzi o "jeden punkt" w watykańskim dokumencie

– Kościół w Afryce nie ma problemu z teologią błogosławieństw przedstawioną w deklaracji "Fiducia supplicans”. Błogosławieństwa są w Afryce powszechną praktyką. Tylko jednego punktu tego dokumentu nie mogą zastosować, a mianowicie błogosławienia par homoseksualnych – mówi kard. Fridolin Ambongo. 12 stycznia za zgodą papieża ogłosił on list, w którym potwierdza, że w Afryce Kościół nie będzie błogosławił par jednopłciowych.

Jednomyślność biskupów

Rozmawiając z Radiem Watykańskim kard. Ambongo podkreślił jednomyślność biskupów tego kontynentu we wspomnianej kwestii, o czym świadczyły reakcje poszczególnych afrykańskich episkopatów. – Wszyscy są jednomyślni w potwierdzeniu swej komunii z Papieżem Franciszkiem jako czynnikiem komunii i jedności w Kościele; wszyscy są jednomyślni w uznaniu, że dokument ten wywołał frustrację i niepokój wśród wiernych i duszpasterzy; wszyscy uważają, że nie ma możliwości zastosowania tej części «Fiducia supplicans», która dotyczy błogosławienia par homoseksualnych – powiedział metropolita Kinszasy.

Kard. Ambongo zauważył, że ogłoszenie deklaracji stworzyło w Afryce bardzo trudną sytuację. Dlatego jako przewodniczący tamtejszych episkopatów, a zarazem członek Rady Kardynałów postanowił wziąć za to odpowiedzialność i przyjechać do Rzymu.

– Poprosiłem, aby nie poszczególni biskupi, księża czy wierni, ale konferencje biskupów wyraziły swoją opinię – mówi kard. Ambongo. – To pozwoliło nam stworzyć wspólne dossier, bez rozpraszania się na wiele głosów. To konferencje episkopatów wyraziły swoją opinię, a ja podsumowałem wszystkie ich reakcje. Ale nie jestem tylko przewodniczącym Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru, jestem również członkiem Rady Kardynałów, C9, czyli doradcą papieża, i właśnie w tym charakterze przybyłem do niego. Rozmawiałem z nim, rozmawiałem z prefektem Dykasterii Nauki Wiary i to właśnie na koniec tych wszystkich rozmów, w porozumieniu z papieżem i prefektem Dykasterii Nauki Wiary, podpisałem moje przesłanie – dodał.

