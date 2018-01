Demokraci kontra Donald Trump i Republikanie. Trwa spór o budżet USA

W związku z brakiem porozumienia w Senacie, rząd federalny przestał działać o północy w piątek, ponieważ senatorowie nie uchwalili prowizorium budżetowego, które umożliwia finansowanie rządu oraz instytucji federalnych przez najbliższy miesiąc. Większość Demokratów sprzeciwiła się ustawie, ponieważ do ustawy nie włączony ich postulatów dotyczących zapewnienia opieki dla tysięcy imigrantów.

Kryzys tymczasowo zażegnany

warunkowo, instytucje państwowe wrócą do pracy dzisiaj, ponieważ wczoraj Kongres uchwalił, a prezydent USA podpisał, prowizorium budżetowe, które obejmuje finansowanie administracji federalnej do 8 lutego. Oznacza, to konflikt został zawieszony, a przez kolejne niecałe trzy tygodnie Demokraci i Republikanie mają czas na osiągnięcie porozumienia.

Demokraci zgodzili się na przyjęcie prowizorium budżetowego w zamian za obietnice przygotowania ustawy regulującej status dzieci imigrantów. Chodzi o przedłużenie finansowania programu DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), który chroni przed deportacją około 700 tysięcy dzieci nielegalnych imigrantów (tzw. Dreamers).

Miejsce imigrantów w USA

Spór w kwestii finansowania programu oraz umożliwienia dzieciom pozostania w USA wyraźnie dzieli jednak Republikanów (mocno wspieranych w tej kwestii przez prezydenta) i Demokratów.

Podpisanie prowizorium budżetowego i "odłożenie" w ten sposób kwestii finansowania DACA Donald Trump określił jako sukces Republikanów.

Prezydent wielokrotnie podkreślał też, że najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o sytuacji imigrantów (oraz finansowania DACA) jest bezpieczeństwo Amerykanów i stabilność państwa. – Uzgodnimy długofalowe porozumienie dotyczące imigrantów, ale tylko i wyłącznie, jeśli będzie to dobre dla naszego kraju – komentował Trump.