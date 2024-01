USA: Prokurator generalny chce szybkiego procesu ws. Trumpa

Merrick Garland powiedział CNN, że zgadza się ze stwierdzeniem specjalnego prokuratora Jacka Smitha, iż "interes publiczny wymaga szybkiego procesu".

Przypomnijmy, że w grudniu Sąd Najwyższy USA odrzucił wniosek Smitha, by w trybie przyspieszonym rozstrzygnął, czy Donald Trump może być sądzony w sprawie swoich działań zmierzających do pozostania przy władzy w 2020 r. W związku z tym, sprawą najpierw zajął się sąd apelacyjny, co w efekcie może opóźnić planowany na marzec 2024 roku proces Donalda Trumpa.

– Decyzja leży teraz w rękach sędziego pierwszej instancji, który określi termin rozprawy – powiedział Garland. Prokurator zaprzecza, jakoby działania te stanowiły ingerencję w proces wyborczy.

– Sprawy zostały wniesione w zeszłym roku. Prokurator nalegał na szybkie procesy, z czym się zgadzam. I jest to teraz w rękach wymiaru sprawiedliwości, a nie w naszych – powiedział Merrick Garland. – Specjalni prokuratorzy kierowali się faktami i prawem. Wnosili sprawy, kiedy uważali, że są gotowe – zaznaczył prokurator generalny USA.

Zapytany o to, czy Departament Sprawiedliwości nie oskarża Trumpa z powodów politycznych, Garland odpowiedział: – Oczywiście, że mnie to niepokoi.

– Musimy pokazać czynami, które podejmujemy, że postępujemy zgodnie z prawem i faktami – zastrzegł jednocześnie.

Sprawa ta jest jednym z czterech procesów karnych, z którymi mierzy się Trump. Prokuratura postawiła mu w niej cztery zarzuty związane z jego dążeniem do unieważnienia przegranych przez niego wyborów prezydenckich.

Trump walczy o nominację

Tymczasem biznesmen chce ponownie ubiegać się o fotel prezydenta USA. Na razie walczy o nominację Partii Republikańskiej. W tym wyścigu rywalizację z Donaldem Trumpem usiłuje nawiązać już tylko dwóch kandydatów. To gubernator Florydy Ron DeSantis oraz była ambasador USA przy ONZ i była gubernator Karoliny Południowej Nikki Haley.

Szanse na to są nikłe, jednak w New Hampshire, gdzie odbędą się następne prawybory, Haley traci do Trumpa niewiele ponad 10 punktów procentowych.

