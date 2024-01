Waszyngton: Odbył się Marsz dla Życia

W Waszyngtonie, pomimo śnieżnej i mroźnej pogody, odbył się Marsz dla Życia. To 51. edycja tego wydarzenia, podczas którego obrońcy życia manifestują swój sprzeciw wobec cywilizacji śmierci, o której mówił św. Jan Paweł II. Uczestnicy marszu przybyli do stolicy kraju z różnych miejsc. Byli wśród nich dorośli, młodzież, a nawet dzieci i niemowlęta

Uczestnicy przeszli przez National Mall do Sądu Najwyższego. Wielu z nich trzymało własnoręcznie wykonane transparenty. Całe wydarzenie trwało około trzech i pół godziny.

Marsz w obronie życia

Jeanne Mancini, przewodnicząca Marszu dla Życia, zauważyła w swoim przemówieniu, że pomimo unieważnienia wyroku w sprawie Roe przeciwko Wade, obrońcy życia muszą w dalszym ciągu angażować się w promowanie polityki pro-life, nie tylko na poziomie krajowym, ale także w stanach, w których mieszkają. Od 2018 r. Marsz dla Życia promuje marsze na szczeblu stanowym. Obecnie odbywają się one co roku w co najmniej 16 stanach.

– Nie dajcie się zwieść, będziemy maszerować, dopóki aborcja nie stanie się nie do pomyślenia – powiedziała.

Z kolei spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson w swoim przemówieniu pochwalił swoich kolegów za przyjęcie w czwartek uchwały o utrzymaniu finansowania dla ośrodków pomocy dla kobiet w ciąży, pomimo wysiłków administracji prezydenta Joe Bidena mających na celu odmowę finansowania tych placówek w ramach programu federalnego.

Dzień przed wydarzeniem, w Bazylice Narodowego Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie odbyło się modlitewne czuwanie w intencji życia. W jego trakcie uczestnicy mogli oddać cześć relikwiom rodziny Ulmów. W czasie II wojny światowej, Józef i Wiktoria oraz ich siedmioro dzieci, w tym jedno nienarodzone, zostali zamordowani przez Niemców za udzielanie schronienia Żydom. Rodzina została beatyfikowana 10 września 2023 roku.

