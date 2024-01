"Papież wiedział". Kardynał ujawnił swoją rozmowę z Franciszkiem sprzed lat

Prefekt Dykasterii ds. Nauki Wiary kardynał Víctor Manuel Fernández powiedział w niedawnym wywiadzie, że papież Franciszek wiedział o jego książce "Mistyczna pasja: duchowość i zmysłowość”. Pozycja, której obszerne fragmenty zostały niedawno przypomniane przez media, wywołała szereg kontrowersji.

Papież wiedział o książce

Książka została pierwotnie opublikowana w Meksyku w 1998 r., kiedy Fernández miał 36 lat. Był wtedy księdzem od 12 lat i posiadał już doktorat z teologii. Książka przestała być wydawana, ale argentyński bloger Caminante Wanderer przypomniał o jej kontrowersyjnej treści w poście z 8 stycznia.

W zeszłym tygodniu w wywiadzie dla agencji prasowej EFE argentyński kardynał odpowiedział na krytykę, jak spadła na niego po najnowszych doniesieniach na temat książki.

– Przewidziałem to. Wiedziałem bowiem, że pośród obecnych kontrowersyjnych kwestii [chodzi o deklarację "Fiducia supplicans", która umożliwia spontaniczne błogosławieństwa par osób tej samej płci – przyp. red.] przydadzą się takie stare rzeczy, jak ta książka. Powiedziałem papieżowi, kiedy po raz drugi zaproponował mi to stanowisko [Prefekta Dykasterii ds. Nauki Wiary – przyp. red.], że tak się może zdarzyć, ale on miał już o tym pewność i wiedział też o tej książce – ujawnił kardynał.

Prefekt Dykasterii ds. Nauki Wiary zauważył, że "książka przyciąga uwagę, ponieważ jest efektem badań nad orgazmem męskim i żeńskim, które przeprowadziłem z grupą małżeństw”.

– Ale coś podobnego uczyniły dwie osoby większe i mądrzejsze ode mnie: św. Jan Paweł II oraz święta przeorysza i doktor Kościoła Hildegarda z Bingen. Przytaczam dosłownie część wniosków z badań św. Hildegardy, bo ważne jest, aby przeczytać ją bezpośrednio: "Kiedy w mężczyźnie daje się odczuć popęd seksualny, coś zaczyna się w nim kręcić jak wiatrak. Natomiast w kobiecie przyjemność jest jak słońce, które delikatnie, lekko i stale oblewa ziemię swoim ciepłem” – kontynuował Fernández.

Kardynał zauważył także, że "ta święta była bardziej dokładna i konkretniejsza niż ja. Tyle że badanie, które przeprowadziliśmy z tymi parami, miało na celu odkrycie, czy te różnice mają jakiś wpływ na ich stosunek do Boga".

Czytaj też:

Twórczość kard. Fernandeza. Od pornoteologii do błogosławienia par homoseksualnychCzytaj też:

Kardynał Müller: To powinno dać Watykanowi do myślenia