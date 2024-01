Zaskakujące zaproszenie Orbana. Przełomowa decyzja Węgier?

W maju 2022 r., w trybie przyspieszonym, bez realizacji planu działań na rzecz członkostwa, Finlandia i Szwecja wystąpiły o możliwość dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pod koniec czerwca przywódcy krajów NATO oficjalnie zaprosili oba państwa do przystąpienia do Paktu. Następnie rozpoczął się proces ratyfikacji odpowiedniego protokołu przez parlamenty krajów członkowskich NATO. Wszystkie 30 państw ratyfikowało protokół o przystąpieniu Finlandii do NATO. Jako ostatnie zrobiły to Węgry oraz Turcja. Szwecja wciąż czeka na zgodę Turcji i Węgier.

Zaproszenie Orbana



Węgry i Turcja to dwa ostatnie kraje, które nie wyraziły zgody na członkostwo Szwecji w NATO. "Dzisiaj wysłałem zaproszenie do premiera Szwecji Ulfa Kristerssona do wizyty na Węgrzech" – przekazał premier Węgier Viktor Orban we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Niemniej warto pamiętać, że niedawno szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas stwierdził, że "relacje pomiędzy Szwecją a Węgrami wciąż nie są przyjazne". – Wydaje się, że akcesja do NATO nie jest priorytetem dla Sztokholmu – stwierdził Gulyas.

W ostatnim czasie media przekazały, że kwestia wyrażenia zgody na wejście Szwecji do NATO nie znajduje się w harmonogramie wiosennej sesji węgierskiego parlamentu.

Rozszerzenie NATO. Rosja reaguje

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin przekonywał, że Rosja "nie ma problemów" z Finlandią i Szwecją, a przystąpienie obu krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie stanowi dla Kremla bezpośredniego zagrożenia. Jednocześnie rosyjski resort spraw zagranicznych poinformował, że Rosja wzmocni swoje zdolności wojskowe w regionach zachodnich i północno-zachodnich w odpowiedzi na przystąpienie Finlandii do NATO.

W rozmowie z agencją RIA Novosti szef koncernu zbrojeniowego Rostec Sergiej Czemezow poinformował, że do jednostek Północnego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej, z którym graniczy Finlandia, trafią nowe haubice samobieżne 2S35 (docelowo zastąpią haubice 2S19).

