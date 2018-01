Prezydent w Davos zajął stanowisko w sprawie wejścia Polski do strefy euro

Prezydent na briefingu prasowym w czasie Światowego Forum Gospodarczego był pytany m.in. o stanowisko w sprawie wejścia Polski do strefy euro. – Ja zawsze patrzyłem na to bardziej z punktu widzenia życiowego i mówiłem, że w moim osobistym przekonaniu, my powinniśmy wejść do strefy euro wtedy, kiedy zarobki przeciętnego Polaka w Polsce, mniej więcej zbliżą się do przeciętnej w UE – powiedział prezydent.

– Wtedy możemy myśleć realnie o tym, żeby przejść na euro, żeby Polacy w Unii Europejskiej zarabiali godziwe pieniądze – w euro. I jakby to jest dla mnie tutaj podstawowym elementem. Ale myślę, że w gruncie rzeczy to jest to samo: bo jeżeli jako państwo będziemy mieli dochód zbliżony do średniej unijnej, zachodniej oczywiście, to wtedy jest to mniej więcej ta sama sytuacja – powiedział prezydent Andrzej Duda w Davos.