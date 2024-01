Trump czy Biden? Są wyniki najnowszego sondażu w USA

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 5 listopada.

Donald Trump wygrał prawybory Partii Republikańskiej w stanie New Hampshire zdobywając 54,3 proc. głosów. Były to drugie prawybory stanowe, które były prezydent USA rozstrzygnął na swoją korzyść. Pierwsze odbyły się w Iowa – Trump dostał 51 proc. głosów, co stanowiło najlepszy wynik w historii prawyborów w tym stanie.

Wybory prezydenckie w USA. Najnowszy sondaż

Z sondażu Reuters/Ipsos wynika, że 40 proc. amerykańskich wyborców zagłosowałoby na Donalda Trumpa, a 34 proc. – na Joe Bidena (błąd statystyczny wynosi 3 proc.). Pozostali ankietowani nie są pewni, jak będą głosować lub skłaniają się ku wyborowi innego kandydata. Na początku stycznia poparcie dla Trumpa i Bidena było równe.

Według sondażu uwzględniającego start Roberta F. Kennedy'ego Jr., Donald Trump uzyskałby 36 proc. głosów, Joe Biden – 30 proc., a Kennedy – 8 proc.

67 proc. respondentów stwierdziło, że "są zmęczeni tymi samymi kandydatami w wyborach prezydenckich i chcą kogoś nowego". 18 proc. badanych zadeklarowało, że może zrezygnować z udziału w wyborach.

Z badania wynika również, że nieco ponad połowa ankietowanych jest niezadowolona z amerykańskiego systemu dwupartyjnego.

70 proc. uczestników badania (w tym około połowa zwolenników Partii Demokratycznej) zgodziło się ze stwierdzeniem, że obecnie urzędujący prezydent USA nie powinien ubiegać się o reelekcję. Z kolei 56 proc. respondentów (w tym około 1/3 wyborców republikańskich) uznało, że kandydować nie powinien były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zdaniem 75 proc. badanych 81-letni Joe Biden jest za stary na to stanowisko. Dla połowy uczestników badania za stary jest również 77-letni Trump.

Badanie przeprowadzono w okresie od 22 do 24 stycznia na 1250 pełnoletnich mieszkańcach USA.

Czytaj też:

USA: Prokurator generalny chce szybkiego procesu ws. TrumpaCzytaj też:

DeSantis wycofał się z prawyborów. "Trump ma moje poparcie"