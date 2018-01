Dzieje rodziny Kushnerów

Każda opowieść o rodzinie Kushnerów zaczyna się i kończy na Nowogródku. W międzywojennej Polsce. W mieście tyleż przepojonym polskością, co kulturą żydowską. Mieszanką języków, obyczajów przeplatanych głęboką religijnością, na której nie tylko Polacy, lecz także rozrzuceni po świecie Żydzi do dziś budują swoją tożsamość. Jared Kushner jest częścią tej tradycji. Nawet jeżeli czasem jego życie i życie najbliższych zdaje się przeczyć wartościom głoszonym przez przodków, to w trudnych chwilach zawsze do nich wraca.