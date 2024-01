Teksas rozmieszcza sprzęt wojskowy. Część stanów, wbrew Bidenowi, wysyła swoje oddziały

Nielegalna imigracja stanowi coraz poważniejszy problem dla południowych stanów USA. Z masowym napływem cudzoziemców borykają się m.in. Arizona i Floryda, ale przede wszystkim Teksas. Tamtejsi gubernatorzy wraz ze swoimi administracjami starają się zatrzymać imigrację, jednak napotyka na opór ze strony Waszyngtonu.

USA. Stanowe Gwardie pomogą na granicy z Meksykiem

Republikański gubernator Florydy Ron DeSantis wyraził gotowość do skierowania Gwardii Stanowej Florydy na granicę USA z Meksykiem. Oznacza to, że Floryda również nie zastosuje się do poleceń Waszyngtonu, by wycofać Gwardię z granicy. Celem wsparcia stanowej Gwardii Narodowej do Teksasu swoje oddziały wysłał już szereg innych stanów.

Gubernator Teksasu Greg Abbott przekazał w ciągu ostatnich kilku dni w całym Teksasie rozmieszczono sprzęt wojskowy. Oddziały Gwardii Narodowej z 10 stanów przybyły do Teksasu w celu wsparcia w ochronie granicy.

– Bez względu na to, co mówią inni, mamy pełne prawo chronić nasze domy i nasze dzieci – podkreślił.

twitter

List 24 gubernatorów z poparciem dla Teksasu

DeSantis jako jeden z 24 republikańskich gubernatorów sygnował też list z poparciem dla gubernatora Teksasu Grega Abbotta w kwestii ustawienia drutu kolczastego wzdłuż południowej granicy wbrew decyzji Sądu Najwyższego, ale ze względu na "konstytucyjne prawo do samoobrony".

– Stany są w stanie wkroczyć, zapewnić suwerenność swojego terytorium i suwerenność naszego kraju. To coś, co jest właściwe. Jest to coś, co założyciele przewidzieli, gdybyś miał niedbałą władzę wykonawczą w rządzie federalnym – powiedział DeSantis podczas konferencji prasowej w hrabstwie Osceola

DeSantis zwrócił uwagę, że prezydent Biden nie ma nad stanową Gwardią takiej kontroli, jak nad Gwardią Narodową.

Problemy z imigrantami

DeSantis już w zeszłym roku aktywował stanową Gwardię Narodową w reakcji na napływ mas migrantów na wybrzeże Florydy.

"W miarę jak negatywne skutki bezprawnej polityki imigracyjnej Bidena postępują, ciężar niepowodzeń administracji Bidena spada na lokalnych stróżów prawa, którym brakuje zasobów, aby poradzić sobie z kryzysem" – przekazał wówczas w komunikacie prasowym.

"Kiedy Biden nadal będzie ignorował swoje prawne obowiązki, wkroczymy, aby wesprzeć nasze społeczności" – zaznaczył gubernator.

Prace nad porozumieniem ws. polityki migracyjnej

Tymczasem amerykańscy senatorowie pracują nad ostatecznymi szczegółami porozumienia w sprawie polityki imigracyjnej. Dotychczasowe informacje na temat porozumienia wskazują, że ograniczyłoby ono korzystanie przez administrację Bidena z prawa do zwolnienia warunkowego, które zapewnia tymczasową ochronę migrantom, pozwalając im mieszkać i pracować w kraju bez wiz.

Czytaj też:

Byli funkcjonariusze FBI piszą do Kongresu, żądając ochrony granicy. "Miękka inwazja"Czytaj też:

Pozew za przewóz migrantów. Abbott: Pretensje do Bidena, nie do Teksasu