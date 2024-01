Po oskarżeniach Izraela kolejne kraje wstrzymują finansowanie UNRWA

Finansowanie dla organizacji zajmującej się pomocą dla ludności palestyńskiej w Strefie Gazy wstrzymały: USA, Kanada, Australia, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Holandia, Szwajcaria i Finlandia

Zawieszone finansowanie UNRWA

To pokłosie zarzutów wysuniętych wobec organizacji ze strony Izraela. Członkowie UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) mieli być według strony izraelskiej zaangażowani w atak terrorystyczny Hamasu na terytorium Izraela 7 października ubiegłego roku.

W sobotę minister spraw zagranicznych Izraela Israel Katz wezwał do natychmiastowego zwolnienia kierownictwa UNRWA. Zażądał też, by bezzwłocznie wszcząć śledztwo w sprawie wszystkiego, co wydarzyło się w Strefie Gazy w kontekście pomocy UNRWA dla Hamasu.

Katz napisał w serwisie społecznościowym X (dawniej Twitter), że po zakończeniu walk w Strefie Gazy i rozpoczęciu jej odbudowy, UNRWA powinna być zastąpiona "przez agencję zaangażowaną na rzecz prawdziwego pokoju".

Z kolei szef UNRWA Philippe Lazzarini oznajmił, że jest "zaszokowany" decyzjami państw, które – jak podkreślił – "zagrażają humanitarnej pracy w regionie, a zwłaszcza w Strefie Gazy".

"Palestyńczycy w Gazie nie potrzebują tej dodatkowej zbiorowej kary" – napisał Lazzarini na platformie X.

Orzeczenie MTS ws. Izraela

Wszystko dzieje się kilka dni po orzeczeniu Międzynarodowego Trybunały Sprawiedliwości z 26 stycznia, w którym MTS wskazał w szczególności, że Izrael powinien zapewnić, by żołnierze IDF nie dopuszczali się aktów ludobójstwa w Strefie Gazy. Powinien też zapobiegać wszelkim publicznym wypowiedziom, które mogłyby zostać zakwalifikowane za podżeganie do ludobójstwa, jeśli się pojawią, karać za takie wypowiedzi.

Trybunał chce ponadto, by Izrael podjął działania, które umożliwią dostarczenie do Strefy Gazy pomocy humanitarnej. Izrael nie może także pozwolić na niszczenie dowodów, które mogłyby zostać wykorzystane w sprawie dotyczącej ludobójstwa. Trybunał nie nakazał zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Ogłoszona w piątek decyzja ma jednak charakter przejściowy, co oznacza, że Trybunał nie wypowiadał się w sprawie zarzutów o ludobójstwo. Działania, o które zaapelował w piątek MTS, mają więc na celu zapewnienie, że gdy sędziowie będą rozważać istotę oskarżeń zawartych we wniosku złożonym przez RPA, Palestyńczycy w Gazie będą mogli korzystać z pewnego rodzaju ochrony – przekazało BBC.

Wyroki Trybunału są prawnie wiążące i ostateczne, w praktyce jednak nie ma możliwości ich egzekwowania.

