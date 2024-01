Skandaliczny podpis na profilu von der Leyen. "Obóz Auschwitz, Polska"

W krótkim klipie opublikowanym na profilu X Ursuli von der Leyen z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, szefowa Komisji Europejskiej wystąpiła z podpisem, w którym podano, że obóz Auschwitz leżał w Polsce, bez żadnego wyjaśnienia kontekstu ówczesnej sytuacji.

Podpisy zamieszczone w materiale nie zawierają podstawowej informacji, że obóz Auschwitz leżał na terytorium anektowanym przez nazistowskie Niemcy i znajdującym się pod niemiecką okupacją. Podpisy mogą wprowadzać w błąd, że to państwo polskie było w jakikolwiek współodpowiedzialne za funkcjonowanie niemieckiego obozu śmierci.

Co oznacza opis "Obóz Auschwitz, Polska?"

Na skandaliczny materiał zareagowali na platformie X polscy politycy. Poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski wezwał Ministerstwo Spraw Zagranicznych do natychmiastowej reakcji.

Zareagowała m.in. była premier Beata Szydło. Polityk swój wpis zamieściła w języku angielskim.

"Akcja upamiętniająca ofiary Holokaustu nie może być wykorzystywana do zniekształcania historii. Tymczasem w nagraniu Komisji Europejskiej całkowicie ignoruje się fakt, że wszystkie miejsca masowych mordów znajdowały się pod niemiecką kontrolą. Co oznacza opis 'Obóz Auschwitz, Polska'? Auschwitz był obozem znajdującym się wówczas na terenie wcielonym bezpośrednio do Niemiec, Polska nie miała z tym nic wspólnego. Ten rodzaj manipulacji jest celowym zacieraniem niemieckiej odpowiedzialności za Holokaust" – czytamy na profilu europoseł PiS.

"Pani Komisarz Ursula von der Leyen upamiętniając ofiary Holocaustu zapomniała, że to NIEMCY były inicjatorem i wykonawcą polityki śmierci w XX wieku na terenie Polski, Litwy, Ukrainy, Grecji! To Niemcy są odpowiedzialni za zagładę milionów ludzi w obozach koncentracyjnych. Na każdym kroku będziemy to Pani przypominać!" – napisała europoseł Anna Zalewska.

"Poprawnym terminem powinien być 'niemiecki nazistowski obóz śmierci w okupowanej Polsce', ponieważ użycie pełnego, dokładnego terminu pomoże w promowaniu historycznie dokładnej narracji i prawidłowej identyfikacji Niemiec jako jedynych odpowiedzialnych za okropności śmierci obozy podczas II wojny światowej" – zwrócił uwagę poseł Arkadiusz Mularczyk.

Post opublikował również Artur Stelmasiak, dziennikarz tygodnika "Niedziela".

