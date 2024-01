Konferencja z Baerbock w Berlinie. Sikorski poruszył kwestię reparacji

Wśród tematów spotkania były m.in. stosunki polsko-niemieckie, wojna Rosji z Ukrainą, a także sytuacja na Bliskim Wschodzie. Sikorski wystąpił na wspólnej konferencji prasowej szefową MSZ Niemiec Annalena Baerbock.

Sikorski w Berlinie: Stosunki partnerskie powinny powrócić

Oboje politycy zgodzili się, że Warszawa i Berlin potrzebują poprawy relacji. – Stosunki partnerskie pomiędzy demokratycznymi Niemcami a Polską powinny powrócić – powiedział Sikorski. – Zwracam się teraz do moich rodaków w Warszawie. Europejskie, demokratyczne Niemcy są naszym sojusznikiem i dlatego cieszę się, że moja wizyta może być, mam nadzieję że będzie ważnym krokiem ku normalizacji naszych stosunków. Zależy nam na konstruktywnej współpracy jako członków tej samej europejskiej rodziny i sojuszników w NATO. Będziemy poszukiwać pól, na których możemy coś zrobić wspólnie – powiedział Sikorski na briefingu prasowym.

Kwestia rekompensat dla Polski

– Nie oznacza to, że we wszystkim będziemy się zgadzali. Między sąsiadami zawsze są jakieś różnice interesów. Mamy obszary, w których poszukiwanie wspólnego mianownika wymaga więcej wysiłku, ale można mieć do tego podejście konstruktywne i przede wszystkim pozbawione konfrontacyjnej retoryki. Partnerstwo oznacza uważne wsłuchiwanie się w argumenty drugiej strony – mówił szef polskiej dyplomacji.

– Jednym z tematów, który będę chciał poruszyć – kontynuował – jest projekt Domu Niemiecko-Polskiego. Na wcześniejszym etapie prac znany jako Miejsce Pamięci i Spotkań z Polską, które ma powstać w Berlinie jako miejsce upamiętniające polskie ofiary i straty wojenne. Będę też prosił panią minister, aby rząd niemiecki w kreatywny sposób pomyślał o tym, jak znaleźć formę rekompensaty tych strat wojennych czy zadośćuczynienia – powiedział Radosław Sikorski.

Raport o stratach wojennych

1 września 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Według wyliczeń specjalnego zespołu pod przewodnictwem Arkadiusza Mularczyka, należne Polsce reparacje od Niemiec wynoszą ponad 6 bln złotych.

Rząd w Berlinie przedstawił w styczniu 2023 r. stanowisko, że sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta. Warszawa naturalnie nie uznała sprawy za zakończoną.

Przed wyjazdem Sikorskiego do Niemiec Mularczyk apelował, by minister poruszył kwestię reparacji.

