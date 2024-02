W USA zamykane są kliniki aborcyjne. Podano dokładną liczbę

Dla wielu młodych wyborców aborcja jest jedną z najważniejszych kwestii politycznych. Tylko nieliczni popierają radykalną politykę aborcyjną rządu Bidena. Od momentu uchylenia w czerwcu 2022 roku wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie Roe v. Wade z 1973 roku, w USA zamknięto prawie 140 klinik aborcyjnych – wynika z badań przeprowadzonych przez organizację pro-life Operation Rescue.

Zamknięte kliniki aborcyjne

Według Operation Rescue, 88 klinik aborcyjnych zostało już zamkniętych w 2022 roku. W 2023 roku badania wykazały zamknięcie kolejnych 49 klinik.

Niemieckojęzyczny portal katolicki kath.net przytoczył wyniki badania amerykańskiego think-tanku Brookings Institution, które wykazały, że aborcja jest jednym z trzech najważniejszych tematów politycznych dla 55 proc. młodych wyborców (w wieku od 18 do 42 lat). Jednak tylko niewielka część z nich popiera politykę aborcyjną administracji Bidena.

Aborcja dozwolona do porodu? Młodzi przeciwni

Z kolei badanie przeprowadzone przez organizacje YouGov i Students for Life of America (SFLA) wśród młodych amerykańskich wyborców w wieku 18-42 lat wykazało, że tylko 25 proc. popiera wezwanie administracji Bidena do pozwolenia na przerwanie ciąży aż do narodzin dziecka. Kolejne 17 proc. popiera zakaz aborcji od momentu poczęcia. 20 proc. jest zdania, że aborcja powinna być zakazana, gdy tylko można wykryć bicie serca nienarodzonego dziecka. 15 proc. poparłoby zakaz aborcji po trzech miesiącach ciąży (12 tygodniach), a następne 7 proc. – zakaz aborcji po 15 tygodniach.

Według portalu sondaż wykazał również, że młodzi wyborcy chcą większego wsparcia dla matek po porodzie. Członkowie Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęli ustawę mającą na celu zwiększenie wsparcia dla rodzących studentek college’ów i uniwersytetów.

