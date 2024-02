Fala oburzenia na partię Orbana. Posłowie nie przyszli głosować w ważnej sprawie

Aby Szwecja została członkiem NATO, pozostaje jej uzyskać zgodę jeszcze tylko jednego państwa – Węgier. Wszystkie pozostałe kraje sojuszu dały już Szwedom "zielone światło”.

Węgry. Parlament zbierze się planowo – 26 lutego

W poniedziałek oburzenie mediów wywołała rządząca na Węgrzech koalicja Fidesz-KDNP, która zbojkotowała zwołane na wniosek opozycji nadzwyczajne posiedzenie parlamentu dotyczące akcesji Szwecji do NATO. Amerykańska agencja prasowa Reuters podała, że na posiedzenie przybyli amerykański wysłannik do Budapesztu wraz z ambasadorami innych państw Sojuszu, w tym Danii i Polski. Nie zebrało się jednak kworum i nie można było głosować.

Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto tłumaczył wcześniej, że nie ma potrzeby zwoływania dodatkowego posiedzenia. Parlament zbierze się bowiem 26 lutego w ramach regularnej sesji. Wówczas kandydatura Szwecji do Sojuszu może zostać ratyfikowana. Minister powtórzył też w niedzielnym wywiadzie, że rząd premiera Orbana popiera akcesję Szwecji.

Węgierska opozycja chce jak najszybszego przyjęcia Szwecji do NATO. Postawa posłów partii Orbana wywołała falę negatywnych komentarzy ze strony polityków opozycji.

Orban zaprosił premiera Szwecji

23 stycznia Orban zaprosił swojego szwedzkiego odpowiednika do Budapesztu w celu omówienia kwestii rozszerzenia NATO. Jednak Ulf Kristersson oznajmił, że jest gotów odwiedzić węgierską stolicę, ale dopiero po tym, jak tamtejszy parlament zagłosuje za przystąpieniem Szwecji do organizacji.

"Z naszego punktu widzenia ratyfikacja przyjęcia Szwecji do NATO może mieć miejsce na początku regularnej sesji parlamentarnej, ale do tego konieczne jest spotkanie premierów obu krajów w Budapeszcie. Jeśli dla Szwedów akcesja jest ważna, to przybędą tutaj, tak jak pojechali do Turcji" –napisał w mediach społecznościowych lider frakcji Fideszu Máté Kocsis.

Zgoda Turcji już jest

Ustawę ratyfikującą członkostwo Szwecji w NATO pod koniec stycznia podpisał prezydent Turcji Recep Erdogan.

"Uznano za stosowne zatwierdzenie «Protokołu o udziale Królestwa Szwecji w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego», podpisanego w Brukseli w dniu 5 lipca 2022 r. Ustawa ta wchodzi w życie z dniem jej opublikowania. Przepisy art. tej ustawy gwarantuje Prezydent” – czytamy w publikacji.

W Turcji 287 z 346 parlamentarzystów poparło ustawę, 35 było przeciw, a pozostali wstrzymali się od głosu.

Pod koniec marca parlamenty Turcji i Węgier ratyfikowały wniosek Finlandii o członkostwo w Sojuszu. Po długich negocjacjach Ankara zgodziła się na przystąpienie Helsinek do NATO, co nastąpiło 4 kwietnia ubiegłego roku. Negocjacje ze Szwecją trwały dłużej, dlatego procedura wyrażenia na nie zgody w tureckim parlamencie rozpoczęła się dopiero w październiku ubiegłego roku.

Czytaj też:

NATO. Tyle poszczególni członkowie wydają na wojskoCzytaj też:

Orban na czele Rady Europejskiej? Zaskakujące doniesienia z Brukseli