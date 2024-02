Ukraina wyodrębni nowy rodzaj sił zbrojnych. Zełenski podpisał dekret

"Właśnie podpisałem dekret, który rozpoczyna tworzenie odrębnego rodzaju sił w naszej armii – Sił Systemów Bezzałogowych. To nie jest kwestia odległej przyszłości. To jest coś, co powinno przynieść bardzo konkretne rezultaty w najbliższym czasie. Ten rok powinien być decydujący pod wieloma względami, oczywiście także na polu bitwy" – przekazał w komunikacie Zełenski.

Ukraińskie firmy przestawiły się już na produkcję dronów dla wojska. Jeden zakład może wyprodukować nawet 3 000 maszyn miesięcznie. Według "Wall Street Journal", Ukraina produkuje obecnie 62 różne typy dronów, a producenci pracują nad nowymi modelami, które będą w stanie latać dalej, przenosić cięższą amunicję i unikać rosyjskiego elektronicznego sprzętu bojowego.

Zełenski: Bezzałogowce okazały się skuteczne

Prezydent Ukrainy przekonuje, że "drony okazały się skuteczne w bitwach na ziemi, na niebie i na morzu". "Ukraina naprawdę zmieniła sytuację bezpieczeństwa na Morzu Czarnym dzięki dronom. Odpieranie ataków na ziemi jest w dużej mierze dziełem dronów. Zniszczenie okupantów i ich sprzętu na dużą skalę jest również dziełem dronów" – czytamy w komunikacie.

Zełenski poinformował, że w wojsku utworzone zostaną nowe stanowiska do wykorzystania bezzałogowców. "To zadanie dla wojska, Ministerstwa Obrony i rządu jako całości" – oznajmił, zapowiadając szkolenia i starania o sprowadzenie do tego zadania najlepszych specjalistów.

Strategia Ukrainy. Załużny: Drony wśród priorytetów

O narastającym znaczeniu dronów na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej mówi się od długiego czasu. W ubiegłym tygodniu głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny opublikował tekst w CNN. Pisze w nim m.in. o znaczeniu technologii, w tym dronów.

W systemach bezzałogowych i nowoczesnej technologii Załużny upatruje sposobu na zniwelowanie przewag strony rosyjskiej, w tym większej ilości rekrutów do walki i zdolności mobilizacyjnych.

"Być może priorytetem numer jeden jest opanowanie całego arsenału (stosunkowo) tanich, nowoczesnych i wysoce skutecznych maszyn bezzałogowych i innych środków technologicznych" – zastanawiając się nad strategią Ukrainy na nadchodzące miesiące.

Wojskowy ocenił, drony tworzą dla wojsk Ukrainy najlepszą perspektywę na uniknięcie wciągnięcia w wojnę pozycyjną, gdzie strona ukraińska nie dysponuje przewagą. Generał zaznaczył przy tym, że nie chodzi o odrzucenie istniejących doktryn opisujących proces przygotowania i prowadzenia operacji, a jedynie o większe uwzględnienie technologii.

Czytaj też:

Pożar rafinerii w Wołgogradzie. Rosja i Ukraina walczą dronamiCzytaj też:

ISW: Putin intensyfikuje retorykę na temat podziału Ukrainy