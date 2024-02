Kraj NATO i UE przywrócił obowiązkową służbę wojskową. "Sygnał dla Moskwy"

Poinformował o tym Krisjanis Karins, łotewski minister spraw zagranicznych. Tłumaczył, że celem jest zwiększenie gotowości aktywnej rezerwy wojskowej. Według niego wzmocnienie obrony kraju powinno wysłać do Moskwy sygnał.

Plan rządu w Rydze zakłada posiadanie w gotowości bojowej sił liczących do 61 tys. żołnierzy, podzielonych na oddziały czynne i jednostki rezerwy. – Musimy być w takim stanie gotowości, aby rosyjscy generałowie i rosyjska klasa polityczna wyraźnie zobaczyli, że przeprowadzka do Europy jest niemożliwa – powiedział minister.



Łotwa. Wraca obowiązkowa służba wojskowa

Obowiązkowy pobór do służby wojskowej na Łotwie został zniesiony w 2007 r. Od tego czasu kraj posiadał wyłącznie armię zawodową. Jednak wiosną 2023 r. łotewski parlament uchwalił ustawę o służbie obrony narodowej, która przywróciła obowiązek poboru do wojska od 1 stycznia tego roku.

Teraz wszyscy obywatele Łotwy płci męskiej w wieku od 18 do 27 lat, w tym mieszkający za granicą, będą musieli odsłużyć rok. Ci, którzy odmówią, mogą zostać ukarani grzywną lub karą więzienia. Wyjątki będą dotyczyć osób z problemami zdrowotnymi, samotnych rodziców i osób z podwójnym obywatelstwem, które odbyły już służbę wojskową w innym kraju.

Wszyscy powołani do wojska otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 300 euro. Żołnierze poborowi będą mogli przez cały okres służby korzystać z urlopu trwającego do 30 dni. Poborowi zostaną następnie włączeni w szeregi jednostek zawodowych, w których otrzymają pełne wyposażenie do działań bojowych.

Od czasu wznowienia poboru na Łotwie do służby wojskowej zgłosiła się wystarczająca liczba ochotników, w związku z czym władze nie musiały dodatkowo powoływać nowych osób w celu uzupełnienia szeregów – zauważa "The Telegraph".

Państwa bałtyckie wzmacniają obronę przed Rosją

Wcześniej Łotwa, Litwa i Estonia zgodziły się na utworzenie wspólnej linii obrony wzdłuż granic z Rosją i Białorusią. Szczegóły planu są nadal przedmiotem rozmów, ale porozumienie przewiduje budowę setek bunkrów i innych obiektów obronnych.

