"Obce każdemu Afrykańczykowi". Wspólna petycja kenijskich chrześcijan i muzułmanów

1 lutego 2024 r. chrześcijanie i muzułmanie żyjący w Kenii złożyli do parlamentu petycję, w której wyrazili sprzeciw wobec rosnących wpływów ideologii LGBT w kraju. W dokumencie wyrażono zaniepokojenie zorganizowanym próbom kwestionowania przepisów zabraniających homoseksualizmu i innych "nienaturalnych czynów”. Argumentowano także, że takie działania nie tylko zagrażają kondycji moralnej kenijskiego społeczeństwa, ale także kwestionują konstytucyjne prawo do równości wobec prawa.

– Wspólnym wątkiem wszystkich tych prób na całym świecie były twierdzenia, że prawa i wolności osób LGBT zostały naruszone w wyniku dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Te dwie terminologie są obce nie tylko Afrykańczykowi, ale każdemu, kto ma w sobie podstawy moralne – powiedział prawnik Charles Kanjama.

Wpływy w edukacji

W petycji podkreślono że niedawne orzeczenia sądu, w szczególności orzeczenie w sprawie Rada Koordynacyjna Organizacji Pozarządowych przeciwko Erickowi Gitari reprezentującemu ruch LGBTQI+ i 5 innym osobom, rozciągnęły granice władzy sądowniczej, potencjalnie torując drogę dla legalizacja związków osób tej samej płci w Kenii. Składający petycję wyrażają potrzebę podjęcia środków naprawczych w celu ochrony tradycyjnej struktury rodziny.

– Jeśli wyrok ten nie zostanie naprawiony, będzie to miało drastycznie negatywny wpływ na rodzinę w Kenii. Wyznacza on tempo legalizacji związków osób tej samej płci – stwierdził Kanjama.

Składający petycję wskazali na pojawiające się niepokojące wpływy ideologii LGBT w systemie edukacji. Podali konkretne przykłady w podręcznikach dla klasy 4, podkreślając, że zawierają one "niezbyt subtelne przedstawienie związków homoseksualnych”. Twierdzą, że stanowi to atak na przyszłe pokolenia i wzywają parlament do zbadania sprawy oraz podjęcia działań przeciwko wydawcom i dystrybutorom takich materiałów.

W petycji zwrócono również uwagę na zagraniczne podmioty niepaństwowe lobbujące na rzecz zmian w prawie karnym Kenii, mające na celu dekryminalizację takich czynów jak homoseksualizm.

