Niemiecka książka o rządach PiS. Autorzy pytają, "co się stało z Polską"

Autorzy publikacji zastanawiają się "dlaczego w jednym z najbardziej proeuropejskich krajów UE do władzy doszła populistyczna i sceptyczna wobec Europy partia Prawo i Sprawiedliwość" – informuje Deutsche Welle.

– Punktem wyjścia do rozważań było pytanie: jak to możliwe, że w kraju, który po wstąpieniu do UE był tak bardzo proeuropejski w swoich wartościach i celach, a także w życiu codziennym, doszło do populistycznego regresu na taką skalę – powiedział Andreas Rostek, szef wydawnictwa edition.fotoTAPETA i wydawca książki o rządach PiS.

Dodał, że szukano odpowiedzi na pytanie, "co się stało z Polską". Rostek podkreślił, że na PiS głosowało tylko 18 proc. uprawnionych do głosowania, a mimo to "Kaczyński przebudowuje całkowicie polityczny i prawny system 'w kierunku państwa autorytarnego' i dokonuje 'deeuropeizacji' Polski".

DW pisze, że książka "Poland First" ma 15 autorów. Wśród nich jest m.in. Konrad Schuller, warszawski korespondent niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Dyskusję wokół książki zorganizowano w Berlinie. Uczestniczył w niej m.in. Schuller, który opowiedział się zdecydowanie przeciwko sankcjom wobec Polski. Zastrzegł jednocześnie, że kraje pragnące ściślejszej integracji, takie jak Niemcy i Francja, powinny "iść naprzód" i w razie konieczności pozostawić za sobą inne państwa.

Wśród autorów "Poland first", których wymienia DW, są również: fotograf Chris Niedenthal, politolog Klaus Bachmann, szef polskiego oddziału European Council on Foreign Relations Piotr Buras, wrocławski historyk Krzysztof Ruchniewicz, dziennikarki Magdalena Karpińska i Magdalena Gwóźdź-Pallokat oraz poeta Andrzej Kopacki.