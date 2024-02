Putin rozmawiał z Xi Jinpingiem. Rosja i Chiny odrzucają "ingerencję" USA

W czwartek prezydent Rosji Władimir Putin odbył telefoniczną rozmowę z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

W komunikacie rosyjskiej agencji prasowej TASS przekazano, że poruszono m.in. temat "rozwoju wszechstronnego partnerstwa" między Rosją a Chinami oraz podsumowano "strategiczną współpracę między tymi dwoma państwami w ostatnim okresie".

Chiny zacieśniają więzi z Rosją

Podczas rozmowy Władimir Putin i Xi Jinping zgodzili się co do tego, że "przyjazne stosunki" między Moskwą a Pekinem są "na bezprecedensowo wysokim poziomie". Politycy wyrazili także nadzieję na "dalsze pogłębianie współpracy". "Chiny i Rosja chcą wspólnie promować ideę globalizacji gospodarczej i przyczyniać się do rozwoju globalnego systemu zarządzania, który zmierzałby w bardziej sprawiedliwym i rozsądnym kierunku” – podało w komunikacie TASS.

Chińskie media rządowe poinformowały, że Xi Jinping stwierdził w czasie rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem, że obie strony powinny zdecydowanie "sprzeciwiać się ingerencji sił zewnętrznych w ich sprawy wewnętrzne". Przywódcy Rosji i Chin "odrzucili ingerencję USA w sprawy innych krajów". Politycy omówili też sytuację wojenną na Ukrainie i kwestię konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ponadto Rosja miała zadeklarować, że wspiera politykę Chin wobec Tajwanu. Putin i Xi Jinping będą utrzymywać "bliskie osobiste interakcje", ale na razie nie planują wzajemnych wizyt.

Pekin utrzymuje silne powiązania handlowe z Moskwą, pomimo rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę. Od początku agresji zbrojnej z lutego 2022 r. chińskie media państwowe szerzyły rosyjską propagandę. Przywódcy obu krajów, Xi Jinping i Władimir Putin, również wielokrotnie publicznie demonstrowali swoje bliskie więzi.

W styczniu Chiny wezwały wszystkie strony konfliktu "do zachowania spokoju i powściągliwości".

