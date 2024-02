Prezydent Węgier podała się do dymisji. "Popełniłam błąd"

– Popełniłam błąd. Dziś jest ostatni dzień, w którym zwracam się do was jako głowa państwa – oświadczyła Novak w przemówieniu transmitowanym w państwowej telewizji, które cytuje agencja Reutera.

W piątek wieczorem przed pałacem prezydenckim w Budapeszcie zgromadził się tłum protestujących, żądając ustąpienia Novak w związku z ułaskawieniem przez nią osoby skazanej za tuszowanie przypadków pedofilii.

Kontrowersyjne ułaskawienie na Węgrzech. Prezydent rezygnuje

Novak ułaskawiła byłego wicedyrektora domu dziecka w Bicske na północy Węgier, skazanego na trzy lata i cztery miesiące za pomoc w tuszowaniu przestępstw pedofilskich swojego szefa. Dyrektor domu dziecka, którego ofiarą w latach 2004-2016 padło co najmniej dziesięciu nieletnich, otrzymał wyrok ośmiu lat więzienia.



Do ułaskawienia doszło pod pretekstem wizyty papieża Franciszka w Budapeszcie w kwietniu 2023 r., ale sprawa wyszła na jaw dopiero w zeszłym tygodniu.

46-letnia Katalin Novak została w marcu 2022 r. wybrana przez parlament na urząd prezydenta. Stała się pierwszą w historii Węgier kobietą, która objęła ten urząd. W latach 2017-2021 była wiceprzewodniczącą Fideszu, partii węgierskiego premiera Viktora Orbana.



Novak dostała jasny sygnał od Orbana?

Jeszcze w czwartek Orban, chcąc zminimalizować polityczne straty, osobiście przedłożył parlamentowi poprawkę do konstytucji, pozbawiającą prezydenta prawa do ułaskawienia zbrodni popełnionych na dzieciach. Niektórzy analitycy polityczni zinterpretowali to posunięcie jako jasny komunikat dla Novak.

Premier Węgier od lat prowadzi kampanię na rzecz ochrony dzieci przed – jak to określa – "aktywistami LGBTQ krążącymi po szkołach w całym kraju". Reuters zwraca uwagę, że to jedna z kilku kwestii, o które Orban toczy spór z Komisją Europejską.



