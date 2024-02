Rosja znów atakuje z powietrza. Wśród celów Kijów i Lwów

W czwartek rano alarmy przeciwlotnicze rozbrzmiały w całej Ukrainie. Jak podały miejscowe władze przyczyną jest kolejny atak rosyjskiego lotnictwa.

Siły Powietrzne Ukrainy napisały w serwisie Telegram, że "zarejestrowano start kilku samolotów typu Tu-95MS z lotniska Ołenia znajdującego się w obwodzie murmańskim".

Rosja ostrzelała Kijów

Wybuchy odnotowano w Dnieprze, Lwowie i Kijowie. "The Kyiv Independent" przekazał, że w okolicy 5 rano czasu lokalnego we wszystkich obwodach Ukrainy włączono alarmy przeciwlotnicze.

Eksplozje zostały odnotowane w Dnieprze i Kijowie. Mer stolicy Witalij Kliczko poinformował, że aktywowana została obrona przeciwlotnicza i wezwał mieszkańców do pozostania w schronach.

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował, że są trafienia, ale według wstępnych ustaleń obyło się bez ofiar.

Zgodnie z procedurą w Polsce poderwano myśliwce

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w odpowiedzi na intensywną aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu związanej z uderzeniami rakietowymi na Ukrainę poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.

Komunikat polskiego Dowództwa Operacyjnego został opublikowany przed 6 rano.

"Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związana z uderzeniami rakietowymi na terytorium Ukrainy. Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a DO RSZ na bieżąco monitoruje sytuację" – czytamy.

W reakcji na zaistniałą sytuację "aktywowano polskie i sojusznicze statki powietrzne". Jak dodano, "może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju".

Ostrzały ukraińskich miast

Do ataków rakietowych Rosji na cele w ukraińskich miastach dochodzi regularnie. Rosjanie obierają za cel m.in. Charków, Dniepr, Zaporoże, Lwów, Odessę czy właśnie Kijów. Rakiety oraz drony są zwykle zestrzeliwane przez obronę przeciwlotniczą, jednak zdarza się, że jakiś pocisk przedostanie się bądź uszkodzenia spowodują jego odłamki po zestrzeleniu.

Uderzenia są zwykle wykonywane nocą, co dodatkowo utrudnia funkcjonowanie społeczeństwu, które by mieć pewność ochrony, w dużej części udaje się do schronów.

