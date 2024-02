Putin wskazał swojego faworyta w wyborach prezydenckich w USA. Duże zaskoczenie

Prezydent Rosji Władimir Putin, pytany o listopadowe wybory prezydenckie w USA powiedział, że wolałby prezydenturę Joe Bidena niż Donalda Trumpa. Jak stwierdził, Biden to osoba bardziej doświadczona i przewidywalna. Dotychczas krytycy Trumpa przekonywali, że to na jego wygraną liczy Putin, wskazując na rzekomą prorosyjskość biznesmena.

Prezydent Rosji odniósł się również do spekulacji na temat stanu zdrowia prezydenta USA oraz jego zaawansowanego wieku. – Nie jestem lekarzem i nie uważam, że jest stosowne to komentować – stwierdził Putin. Powiedział, że kiedy ostatni raz spotkali się w 2021 r., nie zauważył niczego szczególnego. – Nawet wtedy ludzie mówili, że jest niekompetentny, ale ja nie widziałem niczego takiego – powiedział. – Tak, przeglądał swoje papiery, ale szczerze mówiąc, ja robiłem to samo. Więc nie było w tym nic dziwnego – stwierdził prezydent Rosji.

Władimir Putin zadeklarował, że Rosja będzie współpracować z każdym, kto "zdobędzie zaufanie amerykańskiego społeczeństwa" i wygra wybory.

Ostra wypowiedź Bidena: Żaden prezydent USA w historii tego nie zrobił

Prezydent USA Joe Biden kolejny raz skrytykował Donalda Trumpa za słowa dotyczące Rosji oraz NATO. – Trump zaprosił Putina do inwazji na niektórych naszych sojuszników, sojuszników z NATO. Powiedział, że jeśli sojusznik nie wyda wystarczającej ilości pieniędzy na obronę, zachęci Rosję, by zacytowała: „zróbcie, co do cholery chcą” – powiedział Biden podczas konferencji prasowej w Białym Domu.

– Czy możecie sobie wyobrazić byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który by tak powiedział? Cały świat to usłyszał. Najgorsze jest to, że on tak myśli. Żaden inny prezydent w naszej historii nigdy nie pokłonił się rosyjskiemu dyktatorowi. Powiem to tak wyraźnie, jak potrafię, nigdy tego nie zrobię. Na litość Boską. To głupie. To wstyd. To jest niebezpieczne. To nieamerykańskie – powiedział Biden.

Prezydent stwierdził, że NATO zbudowane jest na fundamentalnych wartościach takich jak bezpieczeństwo i suwerenność narodowa, podczas gdy dla Trumpa "zasady nigdy nie mają znaczenia”.

– NATO to święte zobowiązanie. Donald Trump patrzy na to jak na ciężar. Kiedy patrzy na NATO, nie widzi sojuszu, który chroni Amerykę i świat – dodał amerykański przywódca.

