Włochy: Napastnik strzelał do imigrantów. Są ranni

W Maceracie w środkowych Włoszech napastnik otworzył ogień do przechodniów. Według wstępnych informacji co najmniej cztery osoby zostały ranne. Według lokalnych mediów napastnik strzelał do imigrantów.

Strzały padły w kilku miejscach miasta, w tym w pobliżu dworca kolejowego. Napastnik poruszał się czarnym samochodem. Według lokalnych mediów napastnik strzelał do imigrantów. Napastnik niedługo później został aresztowany.