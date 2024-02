Współpracownik Nawalnego: Zabójstwo polityczne w najczystszej postaci

W piątek w kolonii karnej za kołem podbiegunowym zmarł rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny. Rosyjskie służby podały, że śmierć nastąpiła po tym, jak Nawalny wrócił ze spaceru. Jednak nie brakuje głosów, że za zgonem stoi decyzja Władimira Putina.

W serwisie YouTube współpracownicy Nawalnego poinformowali, że jego rodzina i prawnik w sobotę rano będą w kolonii karnej, gdzie przebywał. Do tego czasu nie będzie oficjalnego potwierdzenia śmierci Nawalnego.

– Więc nie możemy formalnie potwierdzić ani zaprzeczyć doniesieniom wszystkich kremlowskich agentów – zaznaczył Żdanow. Żdanow przypomniał, że według oficjalnej wersji przedstawianej przez władze, okoliczności śmierci Nawalnego są naturalne. On nie ma jednak wątpliwości, że nie doszło do zgonu z przyczyn naturalnych.

– To nie jest przypadkowa śmierć. To celowe zabójstwo polityczne. To, co Putin robił przez cały czas – próbował go zabić w Tomsku, kiedy Aleksiej Nawalny był w szpitalu. Jest to zabójstwo polityczne w najczystszej postaci, w które zaangażowany jest Władimir Putin – stwierdził Żdanow.

Z kolei rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmacz zaznaczyła, ze "w żadnym wypadku nie powinniśmy się poddawać, nie powinniśmy pozwolić, by bezsilność skrępowała nam ręce. Musimy nadal działać, musimy coś zrobić".

Dodała, że trzeba "kontynuować walkę ze wszystkich sił". – Rosja jest naszym krajem, należy do nas i musimy ją odzyskać dla siebie – powiedziała.

Biden: Nawalny głosem prawdy

Jak stwierdził w trakcie swojego przemówienia Joe Biden, prezydent Rosji Władimir Putin jest odpowiedzialny za zabójstwo Nawalnego. Dodał, to kolejny dowód na brutalność Putina, który jest gotowy zabijać nie tylko obywateli innych krajów, ale także swojego.

– Nawalny odważnie występował przeciwko korupcji, przemocy i wszystkiemu złemu, co czyni Putin. W odpowiedzi Putin go otruł, aresztował, wysłał do więzienia, trzymał w izolacji, a nawet to nie powstrzymało go od nazywania po imieniu kłamstw Putina – powiedział Biden.

Amerykański prezydent przyznał, że jest "rozwścieczony" z powodu tego, co stało się z Nawalnym. – Nie możecie mieć wątpliwości, władze rosyjskie mówią różne rzeczy, ale to Putin jest odpowiedzialny za śmierć Nawalnego. To, co się wydarzyło, jest kolejnym dowodem brutalności Putina. Putin nie tylko atakuje obywateli innych państw, co widzimy na Ukrainie, ale również powoduje straszne zbrodnie przeciwko własnym obywatelom, nie tylko w Rosji, ale w innych krajach świata – powiedział.

