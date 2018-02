Niemcy wciąż bez rządu. Rozmowy koalicyjne przedłużone

We wrześniowych wyborach do niemieckiego Bundestagu blok CDU/CSU uzyskał 33 proc., SPD uzyskała 20,5 proc. i uplasowała się na drugim miejscu. Trzecią siłą będzie Alternatywa dla Niemiec (AfD). Antyimigrancka i eurosceptyczna partia osiągnęła 12,6 proc. głosów i weszła do Bundestagu po raz pierwszy w historii.

Od pierwszych chwil po wyborach, media i eksperci podkreślali, że wynik bloku Angeli Merkel jest najniższy od 2005 roku, a partii będzie ciężko stworzyć nowy rząd. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że po ogłoszeniu wyników, lider SPD Martin Schulz stwierdził, że jego partia będzie teraz w opozycji i nie zamierza wchodzić do koalicji rządzącej. SPD zdaniem zmieniło w grudniu i wtedy rozpoczęły się rozmowy koalicyjne. Negocjacji nie ułatwia też słaby wynik Socjaldemokratów, którzy walczą o swoją pozycję.

Dzisiaj odbywa się kolejna tura rozmów i jak przyznała wczoraj sama kanclerze Angela Merkel, nie wiadomo jak długo potrwają jeszcze negocjacje. Jak podają media, koalicjanci wciąż muszą porozumieć się m.in. w kwestii rozbieżności pomiędzy publiczną i prywatną opieka zdrowotną, kwestiach mieszkaniowych i umów o pracę.

