Sojusznik USA rozbuduje flotę wojenną. Olbrzymie przedsięwzięcie

We wtorek minister obrony Australii Richard Marles przekazał, że w rząd wyasygnował dodatkowe 11 miliardów dolarów (ok. 7,2 mln dol. USA) w ramach planu rozbudowy marynarki wojennej. Realizacja przedsięwzięcia ma zwiększyć liczbę okrętów wojennych z 11 do 26.

Australia rozbuduje flotę

Podczas konferencji prasowej w bazie marynarki wojennej w Sydney szef australijskiego ministerstwa obrony nie wymienił wprawdzie Chin, ale lokalne media nie mają wątpliwości, że to właśnie wzrost pozycji Państwa Środka w regionie jest przyczyną zwiększenia wydatków na obronność przez władze Australii.

– Niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, że patrząc w przyszłość, w niepewnym świecie pod względem rywalizacji o wielką władzę, w połowie lat trzydziestych XXI wieku będziemy mieli dramatycznie odmienne możliwości od tych, które mamy obecnie – powiedział Marles.

Według planu pierwsze jednostki bojowe mają być gotowe do użytku jeszcze przed rokiem 2030. Ostatnia fregata typu Hunter ma być gotowa w 2043 r. Część statków zostanie zbudowanych w stoczni Henderson w Perth w Zachodniej Australii, a reszta stanowić zlecenia zagraniczne. Rozważane są w tym kontekście: Korea Południowa, Japonia, Niemcy i Hiszpania.

AUKUS i współpraca z USA

Ponadto Australia będzie kontynuować przedsięwzięcia w ramach partnerstwa Partnerstwo Australia-Wielka Brytania-Stany Zjednoczone (AUKUS).

W ubiegłym roku zdecydowano, że USA wraz z Wielką Brytanią wyposażą Australię we flotę atomowych okrętów podwodnych. Oznacza to, że okręty podwodne będą napędzane energią jądrową, a nie uzbrojone w broń jądrową.

Elementem projektu jest zapewnienie Australii konwencjonalnie uzbrojonych okrętów podwodnych napędzanych energią jądrową. USA przekażą Australii pierwsze trzy okręty podwodne napędzane energią jądrową. Sojusznicy będą również pracować nad stworzeniem nowej floty, korzystając z najnowocześniejszych technologii, w tym reaktorów Rolls-Royce z Wielkiej Brytanii.

