Norwegia ma "problemy z demokracją"? Centrum Przeciwko Rasizmowi krytykuje norweski rząd

Na 68 szefów resortów oraz wiceministrów w norweskim rządzie, tylko dwoje pochodzi z mniejszości etnicznych.

– To jest problem demokratyczny, a ci którzy są u władzy muszą odzwierciedlać populację – tłumaczył Steen, wskazując, że co szósta osoba w Norwegii jest imigrantem, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w norweskim rządzie.

Jan Tore Sanner, minister odpowiedzialny za kwestie integracji, stwierdził, że krytyka jest bezzasadna.

– Wiele rzeczy musi być wziętych pod uwagę, gdy powstaje nowy rząd. Najważniejsze są cele i zasady, które będą przestrzegane, niezależnie od pochodzenia – przekonywał.

