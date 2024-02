Rzym: Zbliżają się kolejne Dni Katakumb. To okazja do refleksji i modlitwy

W komunikacie prasowym rozesłanym przez Papieską Komisję ds. Archeologii Sakralnej, sponsora wydarzenia, ogłoszono, że hasłem tegorocznej edycji Dni Katakumb jest "Od pamięci do modlitwy”.

Komisja została powołana przez papieża Piusa IX w 1852 r., aby "opiekować się dawnymi cmentarzami sakralnymi, czuwać nad ich prewencyjną konserwacją, dalszymi poszukiwaniami, badaniami i studiami” oraz "chronić najstarsze pamiątki pierwszych wieków chrześcijańskich, wybitne pomniki i czcigodne bazyliki w Rzymie”.

W komunikacie prasowym zauważono, że "papież chciał, aby ten rok był poświęcony modlitwie”, oraz że wydarzenie to wpisuje się "w drogę przygotowawczą do Jubileuszu roku 2025”.

Okazja do refleksji

Watykan podkreśla, że zwiedzanie katakumb jest okazją do "przeżycia spotkania ze wspomnieniami i świadectwami pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej Rzymu” i przypomina o "ludziach, wydarzeniach, historiach niezwykle znaczących i ważnych".

"Tak pamięć sugestywna, bezpośrednio postrzegana i doświadczana, nie może nie budzić głębokiej refleksji, a zatem dla wierzących – modlitwy; modlitwy skierowanej do Pana, Boga życia i Zbawiciela, ale także do męczenników i do tych, którzy byli świadkami swojej wiary, których przykład i których wstawiennictwo wspierają nas w obecnej drodze” – czytamy dalej w komunikacie prasowym.

Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć wiele starożytnych symboli "mówiących o modlitwie”, takich jak kabina Velaty z III wieku w katakumbie Pryski, a także wczesne dzieła sztuki przedstawiające sceny ze Starego i Nowego Testamentu.

Katakumby Rzymu to paleochrześcijańskie miejsca pochówku rozsiane po całym mieście, wykopane pod ziemią w szczytowym okresie prześladowań chrześcijan. Tutaj pochowano wielu pierwszych papieży, męczenników i rodzin chrześcijańskich.

Miejsca te zajęły niezwykle ważne miejsce w pobożności ludowej i od dawna są miejscem spotkań, modlitwy i refleksji wielu świętych Kościoła, w tym św. Hieronima i św. Filipa Neri.

Czytaj też:

Bp Bätzing: Za opóźnienia w pracy nad synodalnością odpowiada WatykanCzytaj też:

"Sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego". Kolejne uderzenie w decyzję papieża Franciszka