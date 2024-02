Nowy pakiet sankcji na Rosję. Symboliczna data

"Jest porozumienie. Ambasadorowie przy UE właśnie uzgodnili, co do zasady, 13. pakiet sankcji w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Pakiet ten jest jednym z najszerszych zatwierdzonych przez UE. Zostanie on poddany procedurze pisemnej i formalnie zatwierdzony 24 lutego" – czytamy w komunikacie belgijskiej prezydencji w Radzie UE.

Najnowszy pakiet powinien wejść w życie przed drugą rocznicą agresji Rosji na Ukrainę, która przypada w sobotę 24 lutego.

Kraje członkowskie Unii Europejskiej zgodziły się w środę na 13. pakiet sankcji wobec Rosji. Najnowsze obostrzenia przyjęto po kolejnych sukcesach Rosji na polu bitwy i w sytuacji, w której Ukraina zmaga się z niedoborami amunicji.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła porozumienie, stwierdzając w poście w serwisie X: "Musimy w dalszym ciągu osłabiać machinę wojenną Putina". "Dzięki w sumie 2 tys. pozycji na listach sankcyjnych utrzymujemy poważną presję na Kreml. Jeszcze bardziej ograniczamy dostęp Rosji do dronów" – wskazuje szefowa KE.

"Nowy pakiet obejmie prawie 200 podmiotów i osób fizycznych, które zostaną wpisane na listy sankcyjne. Oznacza to zamrożenie ich aktywów i zakaz podróży na terytorium UE. 13. pakiet nie będzie jednak zawierał nowych środków sektorowych. Sankcje mają zostać formalnie zatwierdzone 24 lutego, czyli w drugą rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę" – opisuje RMF FM.

Rosyjska gospodarka trzyma się mocno. Ekspert wskazuje prosty powód

Jak donosi Business Insider, choć istnieją wątpliwości co do dokładności i kompletności danych gospodarczych publikowanych przez Rosję na przestrzeni ostatnich dwóch lat, wydaje się jednak, że Moskwa jest w stanie kontynuować finansowanie wojny.

– Z czysto ekonomicznego punktu widzenia Rosja ma znaczne możliwości kontynuowania wojny – powiedział Hasan Malik, globalny strateg makro w bostońskiej firmie zarządzającej inwestycjami Loomis Sayles. Ekspert zauważył, Rosji udało się utrzymać silną gospodarkę nawet po dwóch latach wojny dzięki kilku czynnikom. Jednym z najważniejszych powodów jest prowadzenie wojny poza granicami kraju. Cierpi przede wszystkim ukraińska infrastruktura i przemysł.

W 2022 roku, w pierwszym roku wojny, gospodarka Rosji skurczyła się o 1,2 proc. Analitycy ankietowani przez Reuters spodziewają się jednak w 2023 roku wzrostu o 3,1proc. Dla porównania PKB Ukrainy w 2022 r. spadł o 29,1 proc., a w 2023 roku prognozuje się wzrost na poziomie 4,9 proc.

