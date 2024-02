USA ostrzegają Ukrainę. "Będzie musiała zdecydować, które miasta poddać"

– Ukraina będzie musiała zdecydować, które miasta zatrzymać, chyba że Waszyngton zdecyduje się rozszerzyć pomoc wojskową – powiedziała zastępca rzecznika Pentagonu Sabrina Singh.

– Jeśli wniosek o dodatkowe fundusze nie zostanie zatwierdzony, nie będziemy w stanie zapewnić tych kluczowych pakietów z arsenałów Pentagonu, a Ukraina będzie musiała dokonać wyborów i decyzji co do tego, które miasta może utrzymać – podkreśliła.

Wezwała Izbę Reprezentantów do pilnego zatwierdzenia pakietu dodatkowej pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 61,4 mld dolarów. – Jeśli Stany Zjednoczone będą biernie przyglądać się, jak agresor bezkarnie najeżdża terytorium sąsiada, to w przypadku Władimira Putina będzie to oznaczać, że cała Europa będzie zagrożona – stwierdziła Singh.

Według niej wycofanie się sił ukraińskich z Awdijiwki było "strategicznym krokiem" w kierunku zachowania broni i amunicji.

USA przestały dostarczać Ukrainie pomoc wojskową

John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, przekazał 11 stycznia, że Ukraina przestała otrzymywać pomoc wojskową od Stanów Zjednoczonych.

– Przekazaliśmy ostatni pakiet dostępnych zapasów, na jaki mieliśmy środki – powiedział Kirby. Jednocześnie zauważył, że wsparcie USA dla Ukrainy skończyło się "dokładnie w momencie, gdy tego najbardziej potrzebowała".

Przydział nowej pomocy musi zostać zatwierdzony przez Kongres, ale Republikanie żądają, aby w zamian Demokraci zgodzili się na zaostrzenie amerykańskiego ustawodawstwa w zakresie walki z nielegalną migracją.

Stany Zjednoczone pod koniec grudnia ubiegłego roku przekazały Ukrainie ostatni, dwunasty pakiet pomocowy o wartości 250 mln dolarów. Obejmował on amunicję i wyposażenie systemów obrony powietrznej, rakiety do MLRS, pociski artyleryjskie kalibru 155 mm i 105 mm, broń przeciwpancerną oraz ponad 15 mln sztuk amunicji do broni strzeleckiej.

Apel Bidena do Kongresu o więcej pieniędzy

W październiku ub.r. prezydent USA Joe Biden zwrócił się do Kongresu o przeznaczenie 106 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Kijów miał otrzymać ponad połowę tych środków (61,4 mld dolarów), jednak kongresmenom nie udało się osiągnąć porozumienia w tej sprawie i dyskusję przełożono na drugą połowę stycznia.

Po inwazji Rosji Ukraina stała się największym odbiorcą broni ze Stanów Zjednoczonych od czasów II wojny światowej. W 2023 r. Amerykanie udzielili Ukraińcom pomocy wojskowej na łączną kwotę ponad 24 mld dolarów, a w 2022 r. – prawie 27 mld dolarów.

