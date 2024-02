Były kanclerz Austrii skazany. "Okłamał parlament"

Wyrok w sprawie Sebastiana Kurza zapadł w piątek. Sąd w Wiedniu uznał 37-letni polityka winnego składania fałszywych zeznań przed parlamentarną komisją śledczą w 2020 roku. Chodziło o tzw. aferę z Ibizy, a więc możliwe rosyjskie wpływy na politykę Austrii. Były kanclerz został skazany na osiem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Sąd w Wiedniu: Sebastian Kurz kłamał zeznając pod przysięgą

Według sędziego, miał on większy wpływ na powołanie prezesa i członków zarządu państwowego holdingu ÖBAG, niż przyznał przed komisja.

Kurz upierał się, że nie odegrał bezpośredniej roli, ale według prokuratury, prywatne wymiany SMS-ów między byłym kanclerzem, jego współpracownikami, które później wyszły na jaw, sugerowały coś innego – pisze Politico.eu.

"Bardzo niesprawiedliwy wyrok"

Komentując piątkowy wyrok Sebastian Kurz określił go jako "bardzo niesprawiedliwy". Jak podkreślił, nie zrobił nic nielegalnego.

– Dzięki Bogu, że żyjemy w państwie prawa i mam możliwość zaskarżenia decyzji – powiedział, dodając iż jest optymistą i wierzy, że zostanie uniewinniony w postępowaniu odwoławczym.

Sebastian Kurz stał na czele rządu Austrii w latach 2017-2019 i 2020-2021. Po raz pierwszy został kanclerzem jako 31-latek, co uczyniło go jednym z najmłodszych na świecie demokratycznie wybranych szefów rządów. Decyzję o rezygnacji z urzędu podjął po tym jak on i dziewięciu innych polityków zostało objętych dochodzeniem policji po akcji służb w wielu ośrodkach powiązanych z jego konserwatywną Partią Ludową ÖVP. Kurz konsekwentnie zaprzeczał twierdzeniom, że za rządowe pieniądze kupił przychylne artykuły w jednym z tabloidów. Później media informowały o rozpoczęciu przez polityka kariery menedżerskiej w jednej z najbardziej tajemniczych firm IT na świecie.

